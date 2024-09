AMLO felicita a legisladores por aprobar reforma Judicial: "están buscando limpiar de corrupción"

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los diputados que aprobaron en lo general y particular la reforma al Poder Judicial, ya que así se limpiará de corrupción. Destacó que con la reforma el pueblo va a elegir a los juzgadores.

“Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata, es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente? Es lo mismo”, dijo.

Sigue leyendo:

Diputados aprueban en lo particular la reforma Judicial; pasa al Senado para su discusión

AMLO: amparos contra reforma Judicial no tienen validez

Felicitó a los legisladores que aprobaron en lo general la reforma. Foto: Archivo

“Y para que uno pueda ser candidato necesita uno reunir requisitos. A mí me desaforaron porque querían que yo no cumpliera con el requisito de no tener antecedentes penales. Eso era lo que quería Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Por eso me destituyeron. ¿Por qué? Si se tiene antecedentes penales, si se tiene un proceso abierto, no puede uno ser candidato”, comentó.

Esta madrugada, en una sede alterna, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por 359 votos a favor, y 135 en contra la reforma al Poder judicial.

Movimientos estudiantiles que se oponen a la reforma fueron ignorados: AMLO

El presidente aseguró que los movimientos estudiantiles a favor de la reforma al Poder Judicial están siendo ignorados por los medios de comunicación convencionales.

“Hay movimientos estudiantiles, eso fueron ignorados ayer por los medios convencionales, pero hubieron marchas defendiendo la reforma judicial en varios estados”, indicó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal, mostró algunas imágenes donde se ven los estudiantes en las calles mostrándose en favor de la reforma planteada el pasado 5 de febrero.

“Me gustó mucho, que por ejemplo, salieron jóvenes en Veracruz a favor de la reforma y muchos en todos los estados”, indicó.

López Obrador sostuvo que frente a la marcha de estudiantes que se tiene planeada para el día de mañana, les recomendó que esta sea respetuosa para evitar provocaciones.

“Creo que mañana habrá otra movilización, nada más que cuiden que todo sea pacífico, respetuoso y si se puede los momentos de más represión y para evitarla y no caer en provocaciones”, agregó.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que los estudiantes que se muestran en favor de dicha reforma no están solos y que pese a las manifestaciones considera que no existe un riesgo de que esta se apruebe antes de que termine su sexenio.

“No, pero ese es un asunto de tiempo, de procedimiento. Lo importante es que se apruebe… no hay porque atrasarse, porque los legisladores se ponen de acuerdo para hacerlo ya”, manifestó.

brc