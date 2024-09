Cuál es el nivel de estudios de Annie Pardo, la madre de Claudia Sheinbaum

Annie Pardo, madre de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se ha destacado como una de las científicas más importantes a nivel mundial. Su trayectoria en la investigación médica ha sido notable, con un enfoque particular en el estudio de enfermedades pulmonares. A lo largo de su carrera, ha realizado contribuciones significativas en biología y medicina, influenciando el desarrollo de tratamientos innovadores y mejorando la comprensión de patologías respiratorias.

La labor académica de Pardo ha sido ampliamente reconocida, tanto en México como en el extranjero. Ha publicado numerosos estudios en revistas científicas de prestigio, consolidando su posición en el ámbito científico global. Su reconocimiento se extiende a varias instituciones, siendo profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ha dejado una huella imborrable en la formación de nuevas generaciones de científicos.

Perfil académico de la madre de Claudia Sheinbaum

Annie Pardo es egresada de la UNAM, donde obtuvo su maestría y doctorado en Ciencias (Bioquímica). La madre de Claudia Sheinbaum, es profesora Emérita en el Departamento de Biología Celular con 51 años de antigüedad académica en la UNAM. Actualmente, su laboratorio se centra en la biopatología pulmonar de enfermedades fibrosantes. Sus investigaciones abordan los mecanismos celulares y moleculares que participan en la patogénesis de estas enfermedades, destacando el papel de las metaloproteasas en su fisiopatología.

Asimismo, es profesora de los cursos de Bioquímica y Biología Molecular de la Célula. También pertenece a las sociedades científicas: Sociedad Mexicana de Bioquímica, Iberoamericana de Neumología, Academia Mexicana de Ciencias, American Thoracic Society, American Society for Cell Biology, American Society for Matrix Biology, American Physiological Society y la European Respiratory Society. El 18 de mayo de 2015, la Dra. Annie Pardo Cemo se convirtió en la primera mujer no estadounidense en recibir de parte de la American Thoracic Society, el Recognition Award for Scientific Accomplishments, galardón otorgado por sus contribuciones científicas sobresalientes en el estudio del pulmón y su biopatología en enfermedades crónico degenerativas, en particular la fibrosis pulmonar idiopática.

Además de su impresionante trayectoria académica, Annie Pardo ha sido un pilar de apoyo para su hija, Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de México. Su dedicación a la ciencia y su influencia en el ámbito académico la posicionan como un referente no solo para su hija, sino para todo el país. Ambas comparten una pasión profunda por la educación y la justicia social, lo que ha fortalecido su relación y promovido valores de compromiso en la sociedad.