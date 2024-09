Fernanda tenía 13 años y fue asesinada mientras vendía dulces en León; en su funeral mataron a otra persona

La comunidad de León, Guanajuato, se encuentra conmocionado por el brutal feminicidio de una niña de tan solo 13 años de edad, quien fue acribillada mientras vendía dulces a fuera de su domicilio en dicha ciudad. El hecho violento se registró el pasado 19 de septiembre, cuando la menor de edad, identificada como Fernanda Guadalupe, atendía su pequeño negocio instalado en la cochera de una vivienda en la colonia Villas de San Juan.

Ahora trascendió que, durante el funeral de la menor, un sujeto armado ingresó a su vivienda y abrió fuego contra los asistentes, dejando un saldo de una persona fallecida y cinco heridos. De acuerdo con medios locales, el nuevo ataque ocurrió la noche del 24 de septiembre, cuando decenas de personas se encontraban participando en los rosarios dedicados a Fernanda Guadalupe. Aparentemente, el responsable de la balacera logró huir y no ha sido detenido.

Hombre irrumpe en el funeral de Fernanda y asesina al padre su mejor amiga

La víctima participaba en el funeral. Foto: archivo.

La identidad de la persona fallecida no se ha revelado, pero, de forma extraoficial, trascendió que sería el padre de una de las amigas de Fernanda Guadalupe, quien se encontraba en el rosario acompañando a su hija. Se estima que en el rezo habían más de 30 personas, quienes estaban reunidas en la cochera de la casa y en la calle, orando por el descanso eterno de la menor de edad; presuntamente, las oraciones apenas habían comenzado, cuando el agresor llegó a la casa y abrió fuego.

Los balazos causaron pánico entre los asistentes, quienes rápidamente se tiraron al suelo buscando refugio. Sin embargo, en medio de las balas, un hombre resultó herido y perdió la vida minutos más tarde. Testigos de lo ocurrido comentaron que la víctima era el padre de una amiga cercana de Fernanda Guadalupe. De igual manera, otros cinco vecinos, que acompañaban a la familia en el rezo, resultaron lesionados y tuvieron que ser llevados a un hospital local.

¿Qué se sabe sobre el feminicidio de Fernanda Guadalupe?

La menor fue atacada a balazos. Foto: archivo.

Fernanda Guadalupe era una niña de tan solo 13 años de edad, quien fue asesinada el pasado 19 de septiembre mientras atendía un puesto de dulces en la cochera de su casa. Según el relato de los vecinos, un hombre armado bajó de una motocicleta y le disparó en la cabeza, posteriormente emprendió la huida y la menor quedó desangrándose en la calle. Aunque los testigos llamaron a las autoridades, la pequeña falleció como consecuencia de las heridas que sufrió.

La Fiscalía del Estado ya inició una investigación por el caso, pero, hasta ahora, no hay personas detenidas por la agresión contra la menor de edad. Los vecinos de la colonia Villas de San Juan lamentaron el asesinato de la niña y aseguraron que el ataque no era dirigido a ella, sin embargo, enfatizaron que ahora impera el miedo en la zona: "sentimos miedo de salir porque sí se escucharon varios balazos. La niña era tranquila, no la conocíamos mucho, pero era tranquila y dicen que no era contra ella”, relató un vecino, cuya identidad no quiso revelar, ante medios locales.

Sigue leyendo:

Fiscalía de Nayarit descarta reclutamiento forzado de niños

Muere hombre dentro de Línea 1 del Metrobús