Guardia Nacional se consolida como fuerza de seguridad permanente con la reforma: Senadora Imelda Castro

Imelda Castro, senadora por Morena y vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, señaló que con 86 votos a favor y 42 en contra, consiguiendo la mayoría calificada, se logró aprobar la reforma constitucional que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto en lo administrativo como en lo operativo con la modificación de 12 Artículos.

En entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Imelda Castro destacó que con la aprobación de la reforma, la Guardia Nacional, que ya cuenta con más de 130 mil efectivos, se consolida como una fuerza de seguridad permanente, con una formación castrense, policial, que pueda encabezar la aplicación o la ejecución de la estrategia nacional de seguridad pública.

Reiteró que hay muchas cosas importantes que van a cambiar con la aprobación de la reforma. La senadora por Morena aseveró que la gente considera a las fuerzas armadas como una de las instituciones del Estado mexicano mejor posicionadas.

Imelda Castro, senadora por Morena, explicó que para el grupo parlamentario de Morena y sus aliados lo más importante es que las Fuerzas Armadas coadyuve en materia de seguridad siempre y cuando tengan un marco jurídico, y esto es algo que no se tenían en otros sexenios.

Indicó que además se trata también de atender un momento complejo que vive este país en el tema de la seguridad pública.

“Hay que reconocer que uno de los compromisos que de manera clara reconoce el presidente (Andrés Manuel López Obrador) que a pesar de que se bajó la incidencia delictiva prácticamente todos los delitos aun así uno de los expedientes que se queda ahí este sin cumplir a cabalidad digamos, pues es el tema de la seguridad porque nos enfrentamos a un asunto sumamente complejo, de vieja data, que no es posible erradicar el cinco o seis años”, apuntó la senadora Imelda Castro.

Señaló que en la estrategia de seguridad de este gobierno de la Cuarta Transformación están atacando las causas estructurales, pero aún no ha sido suficiente.

Indicó que el debate de que se está militarizando a la Guardia Nacional es muy simplificado o demasiado básico cuando en realidad de lo que se trata es de una coadyuvante en materia de seguridad y de ser una herramienta más en todos los instrumentos que se están construyendo o reconstruyendo en esta nueva etapa en el tema de la seguridad.

No se militariza solo porque dependa de la Sedena y porque tenga una formación castrense, entonces me parece que no es este por ahí”, señaló finalmente la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado.