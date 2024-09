Así fue el discurso de Omar García Harfuch durante la discusión de las reformas en materia de Guardia Nacional

Durante la discusión de las reformas en materia de Guardia Nacional que se llevó a cabo en el Senado de la República, Omar García Harfuch, senador por Morena y próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseveró que uno de los requisitos para lograr la pacificación de México y lograr un adecuado combate a la delincuencia, es contar con instituciones sólidas de seguridad

En su discurso en la tribuna del Pleno de la Cámara Alta añadió que esta solidez institucional pasa necesariamente por brindar continuidad a las políticas y estrategias de seguridad.

Omar García Harfuch en la Tribuna del Senado durante la discusión de las reformas en materia de Guardia Nacional. Créditos: Especial.

Aquí tenemos su discurso íntegro del senador Omar García Harfuch sobre seguridad:

Una continuidad que permita que las instituciones maduren, que se fortalezcan y que se consoliden. Es necesario tener una visión de seguridad a largo plazo.

De manera respetuosa, consideramos que eso es justo lo que ha faltado en nuestro país, ya que no hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad, con excepción de Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Estas dos instituciones son las únicas que, sin importar los cambios de Gobierno, han continuado su fortalecimiento, con planes y políticas a largo plazo; con la mística de la institución; con la formación y el tipo de capacitación y disciplina de sus integrantes.

Y, lo más importante, con un servicio profesional de carrera, que ninguna institución de seguridad civil ha tenido en nuestro país, esto dejando desprotegidos a cientos de compañeros policías debido a los cambios tan frecuentes y a corto plazo de sus titulares.

Llevamos muchas administraciones y muchos sexenios cambiando de instituciones de seguridad federal, generando falta de identidad en los compañeros y falta de espíritu de cuerpo, ya que un día la corporación tiene un nombre y al próximo sexenio ya tenía otro. En un sexenio pertenecíamos a una institución y en el próximo sexenio ya pertenecíamos a otro y se volvía a empezar de cero.

En algunos momentos, por ejemplo, la formación de un policía llegó a durar 40 días y en otros un año, esto no puede continuar así.

Con esta reforma, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizará su fortaleza institucional, la cual es crucial para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración.

El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional implica que, sin importar el partido en el Gobierno, son instituciones transexenales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose. La Guardia Nacional tendrá esta oportunidad, porque ya en la próxima administración habrá iniciado con 133 mil elementos.

Es muy importante mencionar, ahora que se habla de militarización, que existe actualmente, al día de hoy una Policía Federal ministerial 100% civil, con todas las atribuciones de investigación, que está dentro de la Fiscalía General de la República, con la cual vamos a trabajar también en una estrecha coordinación.

Tenemos que recordar que también existe hoy una Secretaría de Seguridad con atribuciones de investigación que, por supuesto, será fortalecida con una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, así como el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, que ya depende, desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta Secretaría también.

Estas instituciones de investigación e inteligencia darán todo el apoyo a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a las entidades federativas, y en coordinación investigarán también los delitos federales, pero también apoyarán a los gobiernos estatales porque recordemos, compañeras y compañeros, que el 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común.

Lo que está buscando este gobierno es poder trabajar con un nivel de coordinación máxima entre la Sedena y la Semar, totalmente coordinados con las 32 entidades federativas, porque a la gente no le importa si es un delito del fuero federal o del fuero común, lo que exige es que se resuelvan los delitos y para que eso suceda también partimos de una premisa muy sencilla, no se pueden acabar los delitos si no se detiene a quienes los cometen.

Es una responsabilidad compartida entre la federación y las entidades federativas. Todos tenemos la responsabilidad y obligación de fortalecer a nuestras instituciones de seguridad y justicia.

Todo ello, por supuesto, acompañados de la política más importante y más necesaria para disminuir la inseguridad, que es la necesidad permanente de atender las causas que generan la violencia, de atender a los más pobres y a los más necesitados, de sacar a nuestros jóvenes y darles alternativas para que no sean reclutados por el crimen organizado.

Es importante destacar, compañeras y compañeros, que la Guardia Nacional no es el único eje la estrategia de seguridad. Es una herramienta más que va a complementarse con los ejes que mencionó la doctora Claudia Sheinbaum en su campaña.

Atención a las Causas Consolidación de la Guardia Nacional Fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, así como una coordinación estrecha con las 32 entidades federativas

Es importante mencionar que la Guardia Nacional se desarrolla bajo el modelo de cuerpos policiales internacionales exitosos, como los Carabineros de Chile, la Gendarmería de Francia, los Carabinieri de Italia y la Guardia Civil de España; estas instituciones se desarrollaron y consolidaron en el seno de sus ministerios de defensa también.

En la Ciudad de México, la doctora Claudia aumentó el estado de fuerza del personal de investigación e inteligencia, tanto en la Fiscalía General de Justicia como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que nos permitió dar resultados en el combate a los delitos de alto impacto.

Hoy tenemos instituciones con un estado de fuerza superior, que son la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, estas grandes instituciones serán un gran apoyo para las áreas sustantivas de investigación y de inteligencia que serán fortalecidas, incluyendo la Guardia Nacional.

No existe militarización alguna; la Secretaría de Seguridad hoy tiene la atribución de diseñar la estrategia de seguridad, así como de coordinar el Gabinete de Seguridad. Considerando que existe la inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera, el objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirla en un producto operable. Unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir actos delictivos.

Tenemos que convertir toda la inteligencia que hay en el país en actos de investigación que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación, y para ello, fortaleceremos aún más, aumentaremos analistas, investigadores de campo y especialistas técnicos. Además de sumar nuevos elementos, el área de investigación contará con funcionarios expertos que traduzcan la inteligencia obtenida en campo en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación.

Pero es importante, compañeras y compañeros, estos investigadores y estos agentes de inteligencia no pueden actuar sin una fuerza mayor como la que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, la que tiene hoy la Guardia Nacional y la que tiene la Secretaría de Marina. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán para nuestro país.

De esta manera, se fortalecerá el Centro Nacional de Inteligencia para que esté al servicio de las instancias operativas, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías y Policías Estatales. El objetivo es detener a los generadores de violencia con inteligencia e investigación.

Insisto, estas organizaciones también tienen fuerza y requieren ser combatidas.

Objetivos seguirán siendo civiles de la Guardia Nacional: Harfuch

La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación, con un esquema de formación, profesionalización y capacitación definido por una doctrina policial, bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos, pero con la coordinación y disciplina militar.

Sus objetivos seguirán siendo civiles garantizando la supervisión puntual del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, propiciando que ésta se haga con estricto apego a los derechos humanos.

Además de fomentar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros con los que ya cuenta hoy la Guardia Nacional, al establecer una coordinación precisa entre las distintas instituciones de seguridad, en beneficio de la seguridad.

Compañeras y compañeros senadores, con mucho respeto, considero que es muy fácil desde la Ciudad de México, solicitar que el Ejército regrese a sus cuarteles, pero hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a nuestra ciudad, que lo único que tienen es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio y ayudar a la población, hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales o a policías estatales totalmente fortalecidas.

Si bien, por supuesto, tenemos que buscar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, tenemos que aprovechar las fortalezas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gran despliegue con el que hoy ya cuenta este cuerpo de seguridad, y estar conscientes que cientos de miles de mexicanos, exigen el fortalecimiento de los cuerpos, de seguridad en México, un retroceso en la consolidación de la Guardia Nacional, implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad, y nuevamente volveríamos a empezar de cero.

Por todo lo anterior, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena manifiesto que votaremos a favor de esta reforma.

Muchas gracias por su atención.

