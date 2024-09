AMLO rechaza actuar contra quien le aventó una botella en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó denunciar o actuar en contra de la persona que le aventó una botella de agua en un evento ayer en Veracruz.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario detalló que ayer le tiraron una botella de agua. Sin embargo, bromeó que él comenzó jugando béisbol y era filder por lo que pudo esquivar el botellazo.

“Ayer me tiraron una botella de hada de agua, y pues yo comencé jugando béisbol, era Felder, imagínense y si hasta pude haberla agarrado y no pasó a mayores”, sostuvo.

Dijo que en su gobierno no se persigue a nadie ni hay represalias, pues incluso al que tiró la botella en su contra, no tiene problemas.

“Él puede estar tranquilo y no pasa nada, no pasa a mayores, y yo también pido que actuemos con mucho respeto y que los que están participando en la transformación del país que somos millones, pues que actuamos con respeto y con tolerancia”, indicó.

Lanzan botella de agua al Presidente AMLO. Foto: El Heraldo de México

Los conservadores están enojados: AMLO

Manifestó que la oposición y conservadores están enojados y molestos por el cambio y la transformación del país.

“Se les va a ir pasando el enojo, y nosotros también que es una cosa que les molesta mucho porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar y se quedan en la autocomplacencia quisieran decir o poder gritar a los cuatro vientos que somos iguales, y una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción”, sostuvo.

López Obrador volvió a sacar su pañuelo blanco para mandar el mensaje de que hay paz y no hay corrupción en el país.

“Es que imagínense la felicidad que causa que estamos terminando y se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez y se va a seguir dejando de manifiesto el triunfo decía Juárez de la reacción es moralmente imposible”, expuso.

Sigue leyendo:

AMLO se despide del gabinete de seguridad con mariachi y tamales

Hombres armados irrumpen en iglesia y matan a pastor con 8 balazos