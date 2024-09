Paco de las Empanadas revela entre lágrimas las brutales golpizas que sufría de su padrastro si no vendía toda la comida

YouTube Archie Comedy

Francisco Orihuela Ramírez mejor conocido como "Paco de las Empanadas" se hizo muy famoso en el año 2016 por su particular forma de vender comida y por su inteligencia a su corta edad lo que incluso generó que el reconocido empresario Arturo Elías Ayub quisiera hacer negocios con él.

Pero lamentablemente no se concretó e incluso su tutor afirmó que rechazaron la oferta y que estaban mejor sin la ayuda del querido empresario, por su parte Arturo Elías Ayub se limitó a decir que hubo un problema con los tutores del menor, pasaron los años y Paco el de las Empanadas fue muy criticado en redes sociales por cibernautas y hasta por los visitantes quienes lo juzgaban por rechazar la "oportunidad de su vida".

Se dio a conocer en 2016 por su original forma de vender Foto: Especial

Paco de las Empanadas revela que era golpeado por padrastro

Aunque también mucha gente simpatizaba con el joven y acudía a la playa de Acapulco a probar la comida que vendía el joven así como a tomarse fotografías o grabar videos con el simpático adolescente mientras realizaba su venta pero otros aseguraban que el joven se portaba descortés si no le comprabas sus populares empanadas.

Hoy después de casi ocho años de hacerse viral en redes, Paco el de las Empanadas decidió romper el silencio y responder a todo el hate del que fue víctima a tan temprana edad "hasta el día de hoy me siguen criticando en redes sociales", argumentó que la gente decía que enojaba si no le compraban y reconoció pero porque tenía miedo de ser golpeado.

"¿Tú sabes lo que yo sentía cuando no me compraban?" y contestó "miedo porque yo sabía que eso me iba a costar una pu$%& y entonces entraba mi desesperación", reveló Paco.

Actualmente está felizmente casado y vive en Puebla donde emprendió un negocio Foto: Instagram pacodelasempanadas

"Me llegaron a dar 8, 9, 10 de la noche rogándole a la gente que me las comprara por el miedo de que yo sabía que no venderlas iba a ser llegar y tener un problema en casa con esta persona no era verbal, ya eran físicos", explicó Paco.

Y entre lágrimas recordó uno de tantos episodios de violencia que se vivía en su hogar "una vez que llegué y me habían quedado 10 empanadas... con la fuerza de un cabrón de 40 años me metió un trancazo me caí y bajó mi mamá, yo tenía la esperanza de que mi mamá iba a meter las manos por mí, de que me estaban pegando y se subió".

Relató que cuando logró levantarse tras la golpiza su padrastro lo puso a hacer las empanadas y hasta le advirtió que no se podía quedar dormido "tantito cabeceaba y me metía un put$%&, tantito cabeceaba agarraba un vaso con agua y me lo echaba en la cara... pero ahí tienes a tu pend%&/ vendiendo empanadas".

Reconoció que tantas humillaciones de la pareja de su mamá le terminaron afectando haciéndolo creer que era tonto y también confesó que fue su mismo padrastro quien se encargo de truncar que se concretara el negocio con Arturo Elías Ayub ya que al momento de firmar el contrato para que las empanadas se vendieran en Sanborns pidió que se firmaran no con el apeído de Paco sino con el apeído de su padrastro lo que no le pareció al empresario y prefirió desistir del negocio, probablemente al ver las intenciones de la pareja de la mamá de Paco.

Las declaraciones las dio para el podcast de Archie Comedy aunque el video fue compartido por la cuenta de TikTok kanelo457 donde relató que su mamá y hermanos también sufrían el maltrato de su padrastro Francisco Orihuela hasta que se hartó y decidió salirse de su casa a sus casi 22 años.

