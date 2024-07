Paco Empanadas sorprende a sus seguidores con un nuevo negocio: "está hecho con pasión y amor"

El influencer ha decidido comenzar con un delicioso emprendimiento. Instagram/@pacodelasempanadas

En los últimos años las redes sociales nos han dado la oportunidad de conocer a distintas personas que logran destacar por su carisma, uno de ellos es Paco, quien se hizo viral en distintas plataformas por su ingeniosa manera de vender empanadas en las playas de Acapulco. Desde su salto a la fama en el 2016 hasta ahora, el influencer ha pasado por diversas polémicas e incluso fue invitado por Arturo Elías Ayub para comenzar un emprendimiento, misma invitación que rechazó y ahora parece hacerse realidad.

Paco, el de las empanadas, anuncia la apertura de su negocio

En 2020, Paco abrió una cuenta de TikTok donde compartía técnicas de venta y marketing, pero eventualmente dejó de actualizarla y en los últimos años, ha sido visto en diferentes roles, incluyendo la venta de otros productos como Bon Ice y trabajando en un restaurante en Puebla, lo que generó controversia entre sus seguidores que esperaban verlo en un camino diferente.

Su habilidad para atraer clientes y su carisma le valieron la atención de miles de personas y medios de comunicación en todo México.

Pero a pesar de que se había mantenido alejado de las redes sociales, hace algunas horas ha reaparecido "callando bocas", pues a través de su cuenta de TikTok compartió que con mucho esfuerzo logró abrir su nuevo negocio de empanadas en Puebla. "Cada empanada está hecha con la pasión y amor que me inspira la cocina, y no hay nada que me emocione más que compartirlo con ustedes" escribió en su publicación.

Además, Paco prometió que él mismo se encargará de entregar las empanadas a domicilio, enfatizando su compromiso personal con el negocio y sus clientes. De la misma forma, agradeció a todas las personas que han confiado en él y le dio un gran mensaje a quienes están buscando emprender: "A todos los emprendedores y emprendedoras: ¡Sigan luchando por sus metas y pasiones! ¡Los espero para que prueben nuestras empanadas y formen parte de esta nueva aventura!", sentenció.

Francisco Orihuela Martínez, su nombre real, saltó a la fama en 2016 cuando un video suyo vendiendo empanadas se viralizó.

En el metraje compartido en su cuenta de TikTok, Paco muestra el proceso exacto para preparar cada una de sus deliciosas empanadas y promete que el sabor tradicional seguirá siendo lo que distinga a sus platillos; hasta el momento, no se ha revelado cuál es el costo de las empanadas, pero este video ya cuenta con cientos de comentarios felicitando al emprendedor y deseando éxito en esta nueva etapa:

"que vaya muy bien en tu nuevo emprendimiento Paco, siempre has trabajado dese niño, pero ahora trabajas con el corazón bendiciones" (@angelica_leija1)

"¿Dónde está tu negocio mi Paco?, para ir!!" (@pavelpcs)

"Mucho éxito hermano." (@fierrosviejos_cole)

En su video de TikTok, Paco expresó su emoción por reabrir su negocio y agradeció el apoyo continuo de sus seguidores.

La historia de Paco, el de las empanadas, es un ejemplo de cómo una pequeña iniciativa puede capturar la imaginación del público y convertirse en un fenómeno nacional. Su trayectoria también subraya la importancia de aprovechar las oportunidades cuando se presentan, y cómo las decisiones de terceros pueden influir en el camino de un emprendedor, pero a pesar de las dificultades y cambios, Paco sigue adelante con su pasión por las empanadas, motivando a otros a seguir luchando por sus sueños.

Así anunció Paco Empanadas su nuevo emprendimiento