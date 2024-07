Luna Bella se disculpa por polémico video en vagones del Metro CDMX

En días recientes Luna Bella se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un polémico video íntimo al interior de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Ante el escándalo y las fuertes críticas que ha recibido, la influencer emitió una disculpa en la que agradeció a sus detractores asegurando que aprovechará la controversia para hacerse publicidad.

Luna Bella se disculpa por polémico video en el Metro de la CDMX

La también modelo ha ocupado los primeros lugares de tendencias en X, antes Twitter, por las imágenes que se filtraron del video para adultos que grabó en el Metro de la capital del país. La situación generó gran molestia entre internautas y usuarios del transporte, quienes exigieron que Luna Bella fuera sancionada por el contenido creado en los vagones.

SSC suspende a policía que participó en video que grabó influencer Luna Bella en Metro CDMX

Luna Bella se disculpa por polémico video en vagones del Metro de la CDMX. Foto: IG @lunabellam0r

Al respecto, Verónica Coronado, nombre de pila de Luna Bella, compartió un mensaje en su canal de Telegrama donde pide disculpas a sus seguidores si se sintieron decepcionados por el video. La actriz del cine para adultos también respondió a las críticas y señaló que aprovechará para impulsar sus proyectos.

“Una disculpa para todos los seguidores que me amaban sienten que los decepcioné, lo siento, soy humano. Si me dejan de seguir entenderé y sólo yo sé mis razones y mi historia. A todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pise. Y a todos los haters, gracias por la publicidad que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando. Los amo a todos y buena vibra”, se lee en el mensaje de la influencer.

Luna Bella indicó que aprovechará la polémica generada por su video para hacerse publicidad. Foto: IG @lunabellam0r

Suspenden a policía que participó en video de Luna Bella

A través de un comunicado la Dirección General de Asuntos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el policía que participó en el video de Luna Bella grabado en el Metro de la CDMX fue suspendido y fue citado a rendir su declaración

“Se determinó proceder con su suspensión preventiva, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes por conductas contrarias al Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Condenamos cualquier uso indebido de las instalaciones del Metro, por lo que trabajamos de manera conjunta con las autoridades de dicho sistema de transporte público, para reforzar la seguridad en todas las líneas y generar espacios seguros”, señala el comunicado.