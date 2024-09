EU tiene una política antidrogas a medias: AMLO

Estados Unidos tiene una política antidrogas “a medias” y “equivocada”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que en su gobierno se atienden las causas que originan la violencia a diferencia de lo que ocurre en la Unión Americana.

“Ahí está el ejemplo de nuestros hermanos estadounidenses y no se habla mucho de eso, ellos tienen una política equivocada porque no atienden las causas. A ver, se quedan, y eso a medias, en el combate a las drogas, al narcotráfico, a medias, porque una vez que llega la droga a Estados Unidos ya no hay bandas de distribución de droga. ¿Cómo es eso?, ¿no hay cárteles allá?”, argumentó.

Dijo que en EU piensan que los narcotraficantes están en México y otros países. Foto: Presidencia

Dijo que las autoridades estadounidenses piensan que los narcotraficantes están en México, Colombia, Ecuador y Guatemala, pero no en su territorio, “ahí no hay en Estados Unidos. Imagínense si es el centro de consumo más importante en el mundo quién distribuye la droga.

El presidente López Obrador dijo que en ese país los políticos, los legisladores y las agencias de gobierno no hablan de eso por lo que el combate al narcotráfico es “a medias”.

“¿Cuándo se da a conocer que detuvieron a una banda de distribución de fentanilo? O a lo mejor sí, pero nosotros no nos enteramos”, apuntó.

También criticó que en los gobiernos neoliberales no se atendían las causas de la violencia ni a los jóvenes.

“Ellos dejaron en el abandono a los jóvenes, lo único que hicieron fue llamarles de manera despectiva ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan, insultarlos y se reían. Ahora no, ahora es, a ver, la paz es fruto de la justicia y no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, vamos a cambiar esas circunstancias, vamos a que haya más ingresos en las familias, a que se combata la pobreza”, refirió.

