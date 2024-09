AMLO recomienda a Norma Piña que cambie de asesores: “que se busque otros, la están perjudicando”

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no votará para elegir jueces, magistrados y ministros.

En la conferencia de prensa matutina, afirmó que la corrupción que se denuncia en el Poder Judicial se combatirá con la reforma constitucional en la materia.

-¿Usted votaría presidente?, se le cuestionó.

-No, yo ya no, es que ya me retiro completamente, yo me jubilo, ya ni me voy a enterar; acotó.

López Obrador dijo que se está cumpliendo con su responsabilidad “porque imagínense, si cualquier ciudadano sabe de un hecho de corrupción tiene la obligación de denunciarlo, pero si es una autoridad la que sabe de la corrupción, pues tiene la obligación, tiene el deber de enfrentarla, de combatirla”.

Aunque consideró que los dos jueces que autorizaron amparos contra la reforma judicial merecerían juicio político, López Obrador dijo que es mejor que se sepan cómo están actuando.

“Ahora un juez o dos ordenan que se detenga todo el proceso de reforma a la Constitución, que tiene que ver con la Reforma Judicial, ellos como juez y parte, pero además sin ningún fundamento. Muy lamentable ese proceder de ilegalidad, nada más que como no es un asunto únicamente jurídico, sino eminentemente político, son merecedores a juicios políticos, pero ¿para qué? Es mejor el que se sepa cómo están actuando y ojalá y cambien”; dijo.

Recomienda a Norma Piña cambie de asesores

También le recomendó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que cambie de asesores.

“El otro día leía que los asesores de la señora Piña son Federico Reyes Heroles y Aguilar, que se reúnen los jueves. Yo no estoy para darle consejo a nadie, pero que se busque otros, la están perjudicando”, comentó.