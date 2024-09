AMLO aclara un punto crucial sobre la reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los problemas que engloban al Poder Judicial no se van a terminar de la noche a la mañana, sin embargo, sostuvo que con la reforma propuesta el pasado 5 de febrero, se va a tener un comportamiento distinto.

“No se van a terminar de la noche a la mañana los problemas, abusos de autoridad, pero ya después van a tener un comportamiento distinto, porque no se va a sentir incluyente o producto del influyentismo ni el nepotismo, sino que va a estar ahí, en ese cargo, por voluntad de los ciudadanos, y se va a sentir libre para poder compartir justicia. No va a tener compromisos con nadie”, indicó.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que quienes se encuentran en contra de la reforma a dicho poder, son quienes se han beneficiado de la corrupción, en especial las personas que tienen más poder económico en México.

“Urge la reforma al Poder Judicial, y sí va a ayudar mucho, porque aquí se habla de delincuentes, del crimen organizado, pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco”, explicó.

En tanto, López Obrador desmintió que con la aprobación de reforma al Poder Judicial se busque despedir a los trabajadores de dicho poder y ante ello dijo:

“Eso no contempla la reforma, la reforma contempla la elección. Y es pensar que la justicia no solo es despedir gente, no solo es castigar, la justicia es en mucho prevenir que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país, y hay que tener confianza en que sí se puede”.