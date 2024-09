Panista que se ausente o vote a favor de la reforma Judicial será expulsado del PAN, advierte Marko Cortés

Este martes, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, advirtió que cualquier panista que se ausente de la votación o vote a favor de la Reforma al Poder Judicial a la que calificó como "regresiva", será excluido del grupo parlamentario y expulsado de este instituto político.

"No se vale jugar con el futuro de México, con la libertad, con la democracia, no se vale engañar, no se vale mentir, y por eso lo digo con todo respeto a nuestro compañero hoy Miguel Ángel Yunes, que recapacite, que se presente, su voto es muy importante en este momento de la República, en donde quieren someter al Poder Judicial, en donde el gobierno no quiere que haya equilibrios y contrapesos", dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Marko Cortés exige a Yunes hacer valer su voto

Cortés "exigió" y pidió al senador panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, hacer valer su palabra y el voto que recibió por parte de los veracruzanos.

"Está a tiempo todavía, porque él no ha marcado posición, él no ha dicho absolutamente nada, claro que está a tiempo, porque todo es una especulación, pero como inicié, el silencio habla y no podemos ser omisos a ello", afirmó.

Este lunes 9 de septiembre, la coordinadora del PAN el Senado, Guadalupe Murguía, también llamó a Yunes Márquez a informar sobre el sentido de su voto, debido a las diversas versiones que señalan que el senador por Veracruz se sumaría a Morena y le daría la espalda a su partido, la cual podría discutirse este martes.

