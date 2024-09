Consejo de la Judicatura desechó 86% de 38 mil quejas en 19 años: Segob

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informó que en 19 años, de 2004 al 2023, el Consejo de la Judicatura desechó el 86 por ciento de 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial. Al presentar un informe sobre los casos de corrupción que se dan dentro de dicho poder, la titular de Segob explicó que de las quejas que sí se investigaron, sólo se sancionó a 472 jueces y magistrados.

“Aquí tenemos los datos de cómo eso no ha sucedido. De 2004 a 2023 se han presentado 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De estas quejas se han desechado el 86% sin ni siquiera iniciar una investigación. Ya no digamos que concluyeron, no, no, no se investigó en el 86 por ciento de los casos. De las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este período”, indicó.

Alcalde Luján dijo que de las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados. Foto: YouTube

Jueces sancionados y suspendidos

Alcalde Luján declaró que de los 472 jueces y magistrados sancionados, 292 fueron amonestados, 102 suspendidos, 41 de ellos fueron destituidos, 23 inhabilitados y 14 recibieron una sanción económica.

“En el caso del Ejecutivo, de las dependencias, gobernación y muchas dependencias del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses, de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados, que aquí muchas veces se presentan en cero impunidad, bueno, de estos 72 casos que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura, ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado”, agregó.

En cuanto a los casos de nepotismo existen en el Poder Judicial, la secretaria de Segob dijo que el 49 por ciento, es decir, 24 mil 546 personas tiene al menos un familiar dentro de dicho poder, asimismo sostuvo que la persona que acumula más familiares en el PJF tiene 26 parientes trabajando, entre ellos, un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales.

“Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial. El 23.7 por ciento del personal en el Poder Judicial tiene más de 4 familiares trabajando en la institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 3 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales”, indicó.