Madre de Carlos Salcedo reaparece y habla sobre la orden de aprehensión en su contra por homicidio: "es falso"

María Isabel Hernández Navarro, madre del futbolista Carlos Salcedo, reapareció en redes sociales y rompió el silencio luego de que se dio a conocer que la Fiscalía de Jalisco emitió una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con el documento, que se filtró en redes sociales, la madre del deportista es buscada por el asesinato de un hombre identificado como José Félix "N", con quien supuestamente tenía una disputa por una herencia.

Ahora, a días de que se filtró la orden de aprehensión en su contra, la madre de Carlos Salcedo utilizó sus redes sociales para negar las acusaciones en su contra y pedir justicia por el feminicidio de su hija, Martha Paola Salcedo, quien fue asesinada a tiros - el pasado 29 de junio - cuando salía de un circo en el municipio de Huixquilucan, en Estado de México.

Madre de Carlos Salcedo niega acusaciones de homicidio en su contra

La madre de Carlos Salcedo reapareció en un video en Instagram. Foto: @isabellahn8

Mediante un video, publicado en su cuenta de Instagram, María Isabel Hernández negó haber participado en el homicidio de José Félix "N", además, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el caso y la deslinden de responsabilidades. Como parte de su defensa, la madre de Carlos Salcedo aseveró que, el día del asesinato de la víctima, ella estuvo hospitalizada y su hija Paola fue quien la cuidó en el hospital, por lo que negó haber visto a Félix "N" el día de los hechos.

"El día 3 de marzo a mí me operan, el día 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia, mi hija estuvo por más de diez días conmigo, entonces no sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares", dijo la mujer para responder a las acusaciones que señalan a su hija Paola como la mujer que buscó a José Félix y ordenó su asesinato. De igual manera, la madre de Carlos Salcedo pidió a las autoridades que se revisen las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el homicidio y así corroborar que, ni ella, ni su hija, amenazaron a la víctima.

Madre de Carlos Salcedo pide orden de aprehensión contra el futbolista y su esposa por el feminicidio de Paola

María Isabel Hernández pidió justicia por el feminicidio de su hija Paola. Foto: archivo.

En su video, María Isabel Hernández Navarro también aprovechó para exigir justicia por el feminicidio de su hija Martha Paola Salcedo. La mujer recriminó que las autoridades aún no han emitido una orden de aprehensión en contra de su hijo Carlos Salcedo y su esposa, Andrea Navarro, a quienes señala como los responsables del homicidio de su hija: "más de tres veces fui a la Fiscalía de Estado de México a declarar y presentar pruebas y señalando como actores intelectuales a Andrea Navarro y Carlos Salcedo", dijo la mujer.

Agregó que "extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija. Con tristeza, al ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo y tener tráfico de influencias, se manejan las cosas muy diferentes y se manejan procesos muy diferentes (...) Quiero justicia para mi hija Paola Salcedo, te amo hija", sentenció María Isabel Hernández.