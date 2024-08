Acusan a madre de Carlos Salcedo de homicidio por una herencia

La Fiscalía de Jalisco tiene una orden de aprehensión en contra de María Isabel Hernández Navarro, madre del futbolista del Cruz Azul Carlos Salcedo y de la conductora asesinada Paola Salcedo, por la investigación del asesinato de un hombre identificado como José Félix, con quien dichas mujeres mantenían una disputa por una herencia.

El feminicidio de Paola Salcedo ocurrió en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, el pasado 29 de junio. Sólo unos días después del asesinato, la madre del futbolista acusó a su hijo, Carlos Salcedo, y la esposa de éste de ser responsable del crimen de la conductora y que incluso, por eso buscaba salir de México.

En medio de dichos señalamientos, el futbolista del Cruz Azul acudió el 18 de julio a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para presentar su declaración por el asesinato de su hermana, quien fue asesinada al salir de una función de circo, a la que acudió con su hijo pequeño, cuando dos hombres la interceptaron y le dispararon.

Hasta el momento hay dos personas detenidas y vinculadas a proceso por este caso, Miguel Ángel "N" y José Iván "N", sin embargo, la investigación continúa abierta para esclarecer la razón del ataque en contra de Paola Salcedo, quien también era conductora de televisión.

Sobre la orden de aprehensión en contra de la madre de Salcedo, la investigación de las autoridades de Jalisco señalan que Paola y María Isabel amenazaron a José Félix por supuestamente robarles parte de una herencia. La disputa entre la madre y hermana de Carlos Salcedo en contra de la víctima data de marzo de 2023, según el periodista Osvaldo Muller, quien difundió algunas de las amenazas que ambas mujeres realizaron.

Matan a hombre con quien madre y hermana de Salcedo mantenían disputa

"Yo no te voy a hacer nada, pero ten por seguro que le diré a mi novio que te mate, si no regresas lo que es de mi familia y no tuyo", le dijo Paola Salcedo a José Félix, de acuerdo con un testigo cuya declaración consta en la carpeta de investigación 16829/2023

