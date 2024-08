AMLO cuestiona a la SCJN por aceptar recurso del PAN sobre el reparto de plurinominales

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marko Cortés, para que analizara el reparto de diputados federales plurinominales. Destacó la actuación del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien dijo que no tenía competencia para atender el caso, “tengan para que aprendan”.

“No lo sabía, primero, el presidente del PAN, ¿cómo se atreve a hacer un planteamiento así? Porque es intentar una ilegalidad gravísima, una violación a la Constitución. Bueno, eso el presidente del PAN. Los dirigentes de los partidos tienen que actuar de manera responsable, los partidos son entidades de interés público, ¿cómo van a actuar así?”, dijo.

Sigue leyendo:

AMLO celebra el regreso a clases de alumnos de nivel básico

¿Cuándo se votará la reforma al Poder Judicial en México?

“Pero bueno, aceptando sin concederse que el presidente del PAN no sepa lo que se hable de la Constitución, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia acepte el recurso y lo turne a un ministro, hasta este ministro que es indefinido, políticamente hablando, le dio miedo. ‘¿Qué es esto?’, hasta reaccionó, esto no, el ministro lo Carranca”, explicó.

Marko Cortés envía recurso a la Corte

FOTO: Especial

El presidente López Obrador criticó que medios como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Financial Times estén defendiendo al Poder Judicial.

“Imagínense un editorial del Washington Post para decirle que, como en el tratado, se establece que debemos mantener políticas conjuntas en materia económica y comercial, ellos dicen, ah, como se tiene un tratado, pues ya son como estados asociados, ya México no tiene su independencia, no es soberano, ya no puede modificar su constitución, no puede reformar las leyes. De veras, es un tiempo decadente”, aseveró López Obrador.

Pidió que se proyectara la intervención del ministro Juan Luis González Alcántara en donde señaló que “la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional”.

Ante este argumento, López Obrador expresó: “Y ese es el Poder Judicial que están defendiendo”.

edg