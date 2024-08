¿Cuándo se votará la reforma al Poder Judicial en México?

La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece que la elección de jueces se lleve a cabo por el voto popular, ya dio su primer paso el pasado lunes 26 de agosto, al ser aprobado en lo general el dictamen por la mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tras contar con 22 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, y 17 de la oposición.

¿Cuándo se votará la reforma al Poder Judicial?

Tras pasar por esa comisión, se analizaría y votaría en el periodo de sesiones ordinarias que arranca el próximo 1 de septiembre en la Cámara de Diputados; sin embargo, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recomendó al Grupo Parlamentario de Morena no apresurar la aprobación de la reforma judicial, de acuerdo con Ricardo Monreal, quien será el próximo coordinador de la bancada, por lo que la discusión del dictamen sería hasta el 3 de septiembre.

Fue durante una conferencia de prensa que Monreal Ávila indicó que Sheinbaum Pardo propuso no precipitar la discusión con la entrada del nuevo periodo legislativo, durante la reunión que sostuvo con la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara Baja.

“Lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta. Entonces, a pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial”, afirmó.

Para la LXVI Legislatura, la Cámara Baja contará con la mayoría calificada de Morena y partidos aliados PVEM y PT, pues de los 500 diputados que la conforman, contarán con 264 diputaciones federales.