AMLO descarta afectación en relaciones de EU y Canadá tras nota diplomática

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se afecte la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá luego de que se enviaron notas diplomáticas por las declaraciones de sus embajadores en el país sobre la reforma al Poder Judicial. Dijo que todavía no hay fecha para que se reúne con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

-Antes de que termine su gobierno va a ver al embajador Ken Salazar y a ¿los va a recibir o ya no?, se le preguntó.

-Todavía no sabemos porque no hay tema ahorita, nada más este, acotó.

Sigue leyendo:

AMLO envía notas diplomáticas a EU y Canadá tras declaraciones sobre Reforma Judicial

"Elección directa de jueces afecta democracia y TMEC", advierte embajada de EU

AMLO reacciona a los mensajes de los embajadores

Sobre la relación bilateral con Estados Unidos, el presidente López Obrador manifestó que “está bien” pero hay “cuestiones de principios que no pueden dejarse pasar”.

Ken Salazar advirtió sobre las consecuencias de la reforma judicial

FOTO: Especial

-¿No se lastima la relación bilateral con Estados Unidos ni con Canadá?, se le cuestionó.

-No, no, no, no, no, no, somos libres. ¿No en Nueva York está la Estatua de la Libertad?, pues, y no es un símbolo vacío, no debe ser un símbolo vacío, dijo.

Cuestionado sobre si invitará a Ken Salazar al desfile cívico militar del 16 de septiembre, el presidente López Obrador declaró que “no se invitan los embajadores, no, a nadie se invita”. Explicó que “una vez vinieron invitados de algunos países que vienen a desfilar, que es distinto, y vino una escolta rusa. ¡Uy! Todo un escándalo. Pero siempre se invita a todos los países para que marchen en el desfile”.

edg