Subcomandante Marcos critica "autoritarismo" de AMLO; lo compara con Díaz Ordaz, Salinas, Calderón y otros expresidentes

El vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Subcomandante Marcos, ahora conocido como “El capitán”, criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien comparó con expresidentes como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón.

A través de una carta publicada este miércoles, Marcos acusó al Presidente López Obrador de gobernar con autoritarismo, demagogia, mediocridad y perversidad.

“Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo (...) la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto. ¿Quién es? Ah, y la corte de aduladores de todos ellos. Cambian los presidentes, cambian las nóminas. Lo del autoelogio y lo chillón, sí es parte del “estilo personal de gobernar”, destacó.

Sigue leyendo:

Inundaciones en Chalco: presidente López Obrador respalda a Delfina Gómez en el manejo de la crisis

Trampa de AMLO a los empresarios

Considera error "el beneficio de la duda"

López Obrador con Marcos, en una fotografía de 1994. Foto: Especial

Consideró que el “beneficio de la duda” fue un error y que "quienes nos criticaron por no apoyar y criticar el cambio de piel de la víbora, fueron los más ferozmente atacados por su defendido". Sobre Claudia Sheinbaum, Presidenta electa, aseguró que se repite el mismo error al considerar que su desempeño será diferente por ser mujer.

"Ahora lo vuelven a hacer, amparándose en que “es mujer”. Hombre, mujer, otro, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico. El oficialismo no busca apoyo, sino complicidad", afirmó.

Cuestiona reforma judicial y papel de la oposición

Integrantes del EZLN, en enero de 2024. Foto: Especial

Respecto a la reforma al Poder Judicial promovida por López Obrador consideró que lo que está en juego no es la autonomía de los jueces sino “quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia”.

“La supuesta defensa del Poder Judicial no es sino una autodefensa. Los criminales tienden a unirse cuando se ven amenazados”, advirtió.

En el mismo sentido, consideró que la crítica de la oposición contra la sobrerrepresentación no busca “el inexistente, desde hace décadas, equilibrio de poderes. Lo que quieren es elevar el precio de venta de sus decisiones en las cámaras. Lógica de mercado, pues”.

Finalmente criticó el papel del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, al considerar que no supieron definirse como centro ni como derecha.

“No supieron presentarse como opción de “centro” (no sólo porque eso no existe, pero eso es otro tema), y tampoco como opción de derecha. Pero no se preocupen, eso de la ideología es eso, ideología. Y lo que importa es el negocio. Es decir, la política realista”, aseveró.