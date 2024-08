Trampa de AMLO a los empresarios

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador verdaderamente quisiera escuchar a los empresarios más importantes de México para las decisiones más trascendentales del país, como la sobrerrepresentación en el Congreso, habría podido hacerlo hace seis años… No tendría que haber esperado a que faltaran 42 días para entregar el poder para oírlos.

Si auténticamente quisiera, habría escuchado que no había que cancelar el Aeropuerto de Texcoco; ni construido la refinería de Dos Bocas; y mucho menos cancelar la reforma energética, que tanto alejó a la inversión privada. Si quisiera escucharlos habría hecho equipo con ellos en proyectos de infraestructura; les daría las concesiones para operar puertos y aeropuertos; no prohibiría el maíz transgénico; ni los vapeadores; ni el glifosato. Si de corazón quisiera oír lo que tienen que opinar no propondría reformas constitucionales a ser aprobadas en las últimas cuatro semanas de su mandato.

¿Por qué entonces los convocó ayer para dialogar sobre la sobrerrepresentación? “Quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación. Los cinco más ricos de México, de acuerdo con la revista Forbes. […] Lo que queremos es que ellos […] ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de Derecho”.

Es una trampa, y difícilmente los empresarios saldrían victoriosos de una aparición en la mañanera en la que AMLO controla el mensaje. Si acuden, le darán forma a su fondo, y sería casi imposible que se salieran de la línea argumental del presidente, que insiste, entre otras cosas recientes, en que por mandato popular los jueces, ministros y magistrados deben ser elegidos por votación.

AMLO abrió ayer las más fatídicas seis semanas de su sexenio. Cualquier cosa podría ocurrir en lo que resta del mandato. Si los empresarios no acuden a esta reunión argumentará que no quieren un país de leyes donde se destierre la corrupción, reforzando su hipótesis de que el Poder Judicial está supeditado al poder económico. Y si acuden, avalarían sus reformas.

El presidente ya olió, sin embargo, el riesgo en el que está metiendo al país. Miembros del equipo de Claudia Sheinbaum ya empezaron a preocuparse seriamente del peligro en el que se incurrirá con un control morenista del Congreso y con reformas como las propuestas por AMLO. Y no saben qué hacer.

ROLANDO VEGA

En medio de esta acalorada discusión el Consejo Mexicano de Negocios se ha convertido casi en un fantasma con la presidencia de Rolando Vega. Antes era una voz potente. Bastó un sexenio...

IMSS

La institución que encabeza Zoé Robledo alcanzó 223 mil personas aseguradas en la modalidad independiente, alcanzando a una población beneficiada de 730 mil individuos. El salario promedio registrado por cada trabajador independiente es de $ 303 pesos. Bien.

POR: CARLOS MOTA

MAAZ