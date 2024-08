IMÁGENES FUERTES: perro mata a un gatito callejero, vecinos enfrentan a su dueño y él los agrede

Vecinos de la alcaldía Tlalpan captaron, en video, la agresión de un perro contra un gatito callejero. De acuerdo con la denuncia, compartida en redes sociales, el ataque ocurrió cuando el canino paseaba con su dueño, quien presenció los hechos y no hizo nada para detener a su mascota, pese a los llamados de atención de las personas que circulaban por la zona. El caso ha causado indignación y ha generado un fuerte debate.

El hecho se registró la tarde del pasado 18 de agosto, en punto de las 17:00 horas, en Viaducto Tlalpan. Aparentemente, una persona se dio cuenta de la agresión y enfrentó al dueño del perro, quien se portó agresivo y no hizo nada para evitar que su mascota terminara con la vida del gatito callejero. En ese sentido, los internautas han exhortado a los dueños de animales de compañía a ser responsables y cuidar la integridad de otros seres vivos en caso de que sus mascotas sean agresivas.

Captan a perro matando a un gatito, su dueño no intervino

El dueño del perro no hizo nada para detener a su mascota. Foto: @TlalpanVecinos.

"Un gatito estaba en peligro, y cuando intenté detenerme para ayudar, otros automovilistas no permitieron que me estacionara a tiempo. Lamentablemente, no logré llegar a tiempo para salvar al gatito. Una mujer también se detuvo para ayudar, pero el dueño del perro, quien estaba atacando al gatito, se volvió muy agresivo y estuvo a punto de agredirla físicamente", se lee en la denuncia compartida en redes sociales.

De igual manera, en la denuncia se detalló que varias personas se acercaron al sujeto para tratar de detener la agresión de su mascota, pese a que el canino traía al gato en el hocico. "Le pedimos al dueño del perro que interviniera para que el perro soltara al gatito, o nosotros tomaríamos acción. No sabemos si este tipo de situaciones es algo recurrente con este hombre y su perro, pero les pido que tengan cuidado", denunciaron los automovilistas que presenciaron los hechos.

Dueño del perro agrede a automovilistas que trataban de defender al gatito

Varias personas encararon al dueño del animal. Foto: @TlalpanVecinos.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa que el dueño del perro no hizo nada para tratar de salvar al gato que fue agredido por su perro. En las grabaciones se ve al sujeto caminando, al lado de su mascota, mientras el animal lleva el cuerpo del felino en el hocico; al ser encarado por los vecinos, el sujeto arremetió contra ellos y aseguró que el gato ya había muerto, por lo que ni siquiera intento hacer que el canino soltara el cuerpo del gato.

Otra grabación muestra a varias personas encarando al dueño del animal, pidiéndole que se haga responsable por lo que su mascota hizo; sin embargo, el sujeto siguió asegurando que el gato ya estaba muerto y que, pese a sus intentos, no pudo hacer nada para evitar que su mascota se llevara el cuerpo del felino en el hocico. El hecho ha causado indignación entre los internautas, quienes piden medidas más severas contra dueños irresponsables: "si sabe como es su perro, por qué no le pone bozal"; "la gente también debe entender que no deben dejar salir a sus gatos"; "hay gente que no respeta la vida ajena", son algunos de los comentarios en redes.