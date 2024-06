IMÁGENES FUERTES: jirafa ataca a una niña que se asomaba de su carro en un safari, trataba de alimentarla

Una pequeña, originaria de Estados Unidos, fue atacada por una enorme jirafa en un safari de Texas. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado sábado 1 de junio, cuando la niña - de dos años de edad - y su familia se encontraban en el parque tratando de alimentar a los animales que ahí viven.

Aparentemente, la familia recorría el safari a bordo de su propio vehículo y estaban visitando el área de los animales herbívoros, cuando una enorme jirafa se aproximó hasta su unidad y atacó a la pequeña, quien trataba de alimentar al animal con comida que había comprado en el mismo parque donde se registró el incidente.

Jirafa saca de su auto a una niña y la eleva por los aires

La menos aparentemente trataba de alimentar a la jirafa. Foto: New York Post.

Una mujer - identificada como Paisley Toten - quien también estaba en el safari Fossil Rim Wildlife Center y presenció lo sucedido, detalló a medios locales que una jirafa tomó a una niña de su camiseta y la elevó por los aires. La testigo de los hechos comentó que probablemente el animal estaba buscando alimento dentro del vehículo, ya que las personas que visitan el parque pueden comprar bolsas con comida para las especies que ahí viven.

“Estábamos tres autos detrás de una camioneta roja y vimos a la jirafa agarrar accidentalmente la camisa de una niña junto con la comida y levantarla de la plataforma del carro”, dijo Paisley Toten ante medios locales. Afortunadamente, el animal soltó a la niña a pocos metros de altura, por lo que la pequeña terminó cayendo del vehículo y aterrizó en los brazos de su madre, según las personas que presenciaron el siniestro.

La menor sobrevivió a sus lesiones

La pequeña atacada tiene 2 años de edad. Foto: New York Post.

Por estos hechos, las autoridades del parque no reportaron personas heridas o fallecidas por este suceso. Se desconoce si los familiares de la menor presentarán una denuncia contra el safari. Por ahora, solo se conocen videos e imágenes del incidente, en las cuales se ve que la pequeña estuvo por los aires unos breves minutos y posteriormente cayó dentro de su carro.

Las autoridades han recordado a la población lo peligrosos que pueden ser los safaris cuando no se respetan las medidas de seguridad. En este sentido, se recomienda a las personas no bajar sus ventanillas y no darle las bolsas de comida a los menores de edad, ya que los animales hambrientos tienden a arrebatar las bolsas de alimento.