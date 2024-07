IMÁGENES FUERTES: ballena furiosa ataca a una pequeña embarcación en New Hampshire

En redes sociales se volvió viral un nuevo que muestra el momento exacto en el que una orca atacó a una pequeña embarcación que circulaba por aguas de Portsmouth, New Hampshire, en Estados Unidos. Las imágenes fueron captadas por los tripulantes de otra lancha, quienes fueron sorprendidos por el enorme animal al verlo saltar con furia del agua.

Hasta ahora, no está claro en que fecha ocurrieron los hechos, pero no sería el primer ataque de ballenas contra las embarcaciones. En meses previos se han estado reportando casos donde estos cetáceos llegan a agredir a los seres humanos, hundiendo sus lanchas y arrojándolos al fondo del océano, un comportamiento inusual por parte de estos animales.

Desde 2020, las autoridades internacionales han comenzado a investigar a un grupo de orcas que atacan en la península ibérica. De acuerdo con los documentos de científicos de la Comisión Ballenera Internacional, este grupo estaría conformado por al menos 15, quienes probablemente son "adolescentes traviesos". A esta conclusión llegaron los investigadores luego de que estudiaron videos y el comportamiento agresivo de los animales; los especialistas comentaron que estas orcas también fueron vistas jugando con cosas como su comida, medusas y algas.

"En realidad, no saben que su jugueteo está causando daño... no es intencionado. Cuando somos adolescentes, hacemos cosas que quizá no haríamos como adultos. Somos más valientes", afirmó Alex Zerbini, presidente del comité científico de la comisión y científico de la Universidad de Washington, de Estados Unidos, para el medio National Geographic.

¿Qué hacer si te encuentras con una orca?

