FGR ve inconsistencias entre necropsia de Melesio Cuén y video que difundió Fiscalía de Sinaloa

La Fiscalía General de la República informó que peritos de esa dependencia obtuvieron copia autenticada de la carpeta de investigación local de Sinaloa por el homicidio del empresario y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y detectaron irregularidades que ponen en duda la versión que maneja dicha instancia investigadora.

Y es que, señalaron, cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza y recibió cuatro disparos en las piernas. Mientras que en el video de la gasolinera, que tiene sonido, sólo se escucha un disparo, mientras que los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado ni uno solo.

La FGR agregó que tampoco se cumplieron, por parte de las autoridades involucradas las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios.

¿Cuáles son las irregularidades que señala la FGR?

Lo anterior, debido a que en la necropsia no se establecen de forma correcta, los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.

Del video, además de las discrepancias respecto al número de disparos e incluso los testimonios del hecho, señalaron que es imposible identificar con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta.

La indagatoria no se habría realizado correctamente, pues no hay mecánica de hechos del evento, no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo y que pese a haber manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto.

La indagatoria se complica tras dichos de "El Mayo"

La Fiscalía de Sinaloa difundió en días pasados el video del momento en el que supuestamente fue ultimado Cuén. Foto: Especial

El caso de este homicidio se complicó luego de que Ismael "El Mayo" Zamabada, asegurara tras ser detenido, que el día de su captura estaba por reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con Héctor Melesio Cuén, quien según su versión fue asesinado en el rancho Huertos del Pedregal, donde les habían prometido la reunión.

De acuerdo con Zambada, en ese lugar fue emboscado por la fracción contraria del Cártel de Sinaloa para llevarlo a Estados Unidos, mientras que Cuén habría sido asesinado ahí y no en una gasolinera, como señala la versión oficial.