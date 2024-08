El nuevo rector de la Universidad Panamericana apuesta por la investigación

En México es urgente que se apueste más a los programas de capacitación, educación e investigación, que ayudan al desarrollo del país, aseguró Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana (UP) campus Guadalajara, durante su discurso en su toma de propuestas como nuevo titular de esta casa de estudios.

“En este sentido, nuestro mayor reto es investigar más con mayor intención y profundidad, y fortalecer la colaboración con otras instituciones de investigación. Además, debemos de formar más jóvenes investigadores y aumentar la presencia en los estudios de doctorado”, mencionó en el contexto de la reducción del presupuesto en programas de capacitación, investigación y desarrollo científico por parte del gobierno federal que se dio a lo largo de esta administración.

Sigue leyendo:

¿Cuánto gana un maestro en México en 2024?

¿Qué sigue para Bolaños tras la muerte de Yuniur Vázquez Rosalío? Hagamos explica la ruta

Busca fortalecer la institución. FOTO: UP

En tanto, la Rectora General de UP, Fernanda Llergo, consideró que, a través de las instituciones educativas es importante que se siembre la esperanza de mejorar, aprender y hacer un mejor entorno para la sociedad en la que vivimos, ante los contextos de violencia, desigualdad y falta de oportunidades con las se enfrentan las familias en la actualidad.

“ es importante que en la universidad Panamericana sembremos Esperanza, no un optimismo superficial que no se da cuenta de lo qué pasa, si una esperanza cristiana que nos lleva a darnos cuenta qué aún nos vemos toda la película y que dentro de esas manchas negras (…) pero sabemos que el cuadro total de la Vida no de color negro, sino multicolor”, expresó la rectora, durante la ceremonia.

Abraham Mendoza Andrade, estará al frente de esta casa de estudios durante el periodo 2024-2030, llegó para suplir en el cargo al doctor José Antonio Esquivias, quien estuvo al frente de la UP del 2018 – 2024.