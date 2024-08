Una discusión, un cuchillo y 2 muertos: las claves del padre que mató a su familia en Nezahualcóyotl

Un hombre asesinó a su hijo de 3 años y a la madre del pequeño y lesionó a la suegra de 74 años de edad en Nezahualcóyotl en Estado de México. Luego intentó quitarse la vida, sin embargo, no lo logró.

Los hechos ocurrieron en una casa localizada en el número 39 de la calle Colima en la colonia Jardines de Guadalupe en el municipio de Nezahualcóyotl en Estado de México. Las primeras indagatorias señalan que el hombre de alrededor 30 años de edad acudió a dicho domicilio donde comenzó una fuerte pelea con su ex pareja por su situación marital. Las ofensas pasaron a los golpes y con lesiones mortales con un arma punzo cortante que traía consigo el hombre.

Padre mata a su familia. Foto: tomada de @AztecaNoticias

Hieren en el cuello a abuela de 74 años de edad

En el momento de la agresión, la madre y abuela de las dos víctimas intentó defenderlos, pero fue herida en el cuello.

Una vez que el hombre se dio cuenta de lo que había hecho, el agresor intentó quitarse la vida con la misma arma con la que había matado a su familia, pero no lo logró y fue trasladado a un hospital. Mientras que la abuela también fue llevada a otro nosocomio. A pesar de la llegada de los paramédicos, no lograron salvarle la vida a la madre y su hijo, pues ya no contaban con signos vitales.

Al lugar arribaron los servicios periciales para el levantamiento de los cuerpos y los peritos para indagar sobre el caso.

De acuerdo con vecinos, el agresor es comerciante del municipio de Ecatepec “se veía una familia muy tranquila, nunca vi problemas”, contó una vecina de la zona.