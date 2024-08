Tramo 5 del Tren Maya, el que más ha costado trabajo por pseudoambientalistas, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el tramo 5 del Tren Maya es el que más les ha costado trabajo por el número de amparos que se interpusieron contra la construcción por seudo ambientalistas.

En la mañanera; dijo que para esta obra —que corre por cinco estados del sureste, se cuida el medio ambiente.

“Nos ha costado trabajo, mucho trabajo. Es un tramo relativamente corto, sin embargo, se han cuidado cenotes, ríos submarinos, subterráneos y cuevas. Y hemos tenido ahí, como es la zona turística más importante, ahí hemos tenido muchas protestas de pseudoambientalistas, ahí ha estado Clau X. González y hasta artistas famosos” aseveró.

Sigue leyendo:

AMLO critica que jueza dictara prisión domiciliaria a Mario Marín

Gobernadores de Morena respaldan a Rubén Rocha Moya tras carta de "El Mayo" Zambada

El Tren Maya cuenta con 6 servicios comerciales diariamente. Foto: Captura de pantalla

Critica AMLO a ambientalistas que no se manifiestan contra Xel-Há o Xacaret

Criticó que esas organizaciones no se manifestación contra el complejo Xel-Há, Xacaret y contra la empresa estadounidense Calica, que han causado graves afectaciones ambientales.

“Fue el tiempo también en que entregaron la concesión de Calica, de esta empresa estadounidense que creó bancos de material para llevar arena, grava del Caribe, de esta zona bellísima que es un paraíso, a Estados Unidos y entonces no había protesta”, denunció López Obrador.

El presidente López Obrador explicó que en el tramo 5 se aumentó la inversión para proteger el medio ambiente y cuidar los cuerpos de agua como cenotes.

“Nosotros estamos construyendo el Tren Maya cuidando, no afectar el medioambiente, nada más para que se tenga una idea, de Tulum a Cancún son alrededor de 120 kilómetros y para no afectar, 80 kilómetros son viaductos, segundos pisos. Es una inversión de dos, tres veces más que lo que costaría hacer el tren en el piso a ras de tierra con terraplén y, sin embargo, para el paso de fauna, para no afectar cenotes, se cuidó el tramo. Tuvimos también que enfrentar muchísimos amparos, ya vamos a dar a conocer en estos días”, comentó.

314 mil pasajeros en el Tren Maya

Desde su inauguración hasta la fecha se han transportado en el Tren Maya más de 314 mil pasajeros, informó Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya. En la Mañanera, presentó los avances en el Tramo 5, que corre de Cancún hasta la estación Tulum en un recorrido 111 kilómetros.

Detalló que cuentan con dos bases de mantenimiento porque es “una infraestructura compleja que va a requerir tener recursos suficientes para mantener ambos tramos, el 5 Norte y el 5 Sur, en esta superficie”. Indicó que en este tramo se ofrecen seis servicios diarios de transporte

“Hemos transportado hasta el 8 de agosto 314 mil 104 pasajeros. Del informe anterior ahorita tuvimos un incremento importante. Hemos transportado en este tramo 34 mil 258”, detalló.

El director general del Tren Maya invitó a la población a disfrutar de las oportunidades turísticas y arqueológicas que tiene reservados el Tramo 5.