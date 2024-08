¿Olvidaste algo en Uber, Didi o Cabify? Así puedes recuperarlo de manera sencilla

Aunque olvidar un objeto en un viaje puede ser angustiante, las principales plataformas de movilidad han desarrollado procesos eficientes para recuperar tus pertenencias. Siguiendo los pasos adecuados en cada aplicación, es posible minimizar el estrés y recuperar tus objetos sin mayores complicaciones.

Perder un objeto importante después de un viaje en aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi es una situación común que puede generar mucho estrés, desde una cartera o teléfono móvil hasta las llaves de casa, dejar pertenencias valiosas en un auto es algo que todos queremos evitar. A continuación, te explicamos cómo hacerlo en cada una de estas plataformas.

Recuperar objetos perdidos en Uber

Ingresa a la aplicación y dirígete al menú principal.

Consulta el historial de tus viajes recientes y selecciona el viaje correcto.

Reporta el artículo perdido ingresando los detalles necesarios.

La aplicación te conectará con el socio conductor. Si el conductor tiene tu objeto, podrán coordinar la entrega en un lugar y hora convenientes.

Intenta contactarte con el chofer en primer lugar

Si no puedes contactar al conductor en el primer intento, es recomendable esperar unos minutos y volver a intentarlo, ya que el conductor podría estar ocupado. Si después de 24 horas no has logrado contactarlo, dirígete nuevamente a la sección de ayuda en la app para que Uber intente contactar directamente al conductor.

Recuperar objetos perdidos en Cabify

Inicia sesión en la app y selecciona el viaje en el que crees haber olvidado tu pertenencia.

En la sección “Objeto perdido o envío no entregado”, selecciona “Objeto Perdido”.

Acepta los términos y condiciones y podrás comunicarte con el conductor.

Si el conductor encuentra el objeto, podrán acordar un punto de encuentro para la entrega.

Es importante tener en cuenta que, en caso de que el objeto sea encontrado, el conductor puede cobrar un monto en efectivo como compensación por el tiempo dedicado a la devolución, el cual estará indicado en la aplicación.

Recuperar objetos perdidos en DiDi

Ingresa a la aplicación y selecciona el viaje donde perdiste tu objeto.

Esto te llevará a una pantalla donde podrás comunicarte con el conductor.

Se recomienda utilizar el canal de chat para evitar interrumpir al conductor si está transportando a otro pasajero.

En caso de que no puedas contactar al conductor de inmediato, es aconsejable dejar un mensaje detallado describiendo el objeto perdido y proporcionando información de contacto adicional.

