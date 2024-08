Conductora de taxi graba el momento exacto en que intentaron asaltarla: “así de expuestos estamos”

En redes sociales se viralizó un video de una conductora de un taxi de app que se sintió en un alto riesgo de ser agredida o despojada de sus pertenencias, cuando le solicitaron un viaje que pudo haber terminado en tragedia.

La usuaria de Tik Tok, Gabriela Encinas (@gabriela.encinas.chofer) es una chofer de la aplicación, y en su contenido comparte sus experiencias en la aplicación, lo que gana, y su vida como trabajadora de esta aplicación. Sin embargo, no todas las experiencias que comparte son positivas.

Sigue leyendo:

Uber Copter, la nueva manera de viajar; un joven documentó su experiencia con este servicio premium

Conductores y repartidores tendrán atención médica gratuita, te decimos cómo registrarte

Uno de sus videos se viralizó con más de 6.5 millones de vistas, en el cual se le ve bastante preocupada manejando a toda velocidad después de hablar con la persona que supuestamente habría solicitado el viaje al llegar al punto de encuentro. En esa llamada, la usuaria le comentaba que le robaron el celular y habían estado usando su cuenta para asaltar choferes y aunque ya lo había reportado, la aplicación no ha hecho nada al respecto,

“Ay no muchacha, me robaron la cuenta, vete de ahí. Lo que pasa es que me robaron la cuenta y han estado pidiendo viajes para asaltar choferes, ya lo reporte varias veces pero al parecer no han hecho nada”, se escucha en la llamada que realizó la tiktoker, mientras se va rápidamente del lugar.