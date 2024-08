CEDH investigará disturbios entre taxistas y conductores de Uber en San Luis Potosí

Tras los disturbios entre taxistas concesionados, de plataforma y agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) anunció el inicio de una investigación por presunto abuso policial y omisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal, mientras que el presidente municipal capitalino, Enrique Galindo Ceballos justificó la inacción de su gobierno porque no vio ningún hecho delictivo.

La ombudsperson potosina, Giovanna Iztel Argüelles Moreno precisó que ha solicitado informes ambas dependencias estatales y aprovechó para hacer un llamado a la cordura a taxistas y ubers a unas horas del inicio de Feria Nacional Potosina (Fenapo).

"Un llamado muy respetuoso a la civilidad, a la paz, a la construcción del diálogo para junto con la sociedad civil evitar una situación como la de ayer", expuso.

No hay denuncias de los disturbios entre servidores de transporte

Sostuvo que pese a que ningún taxista de ambos bandos ha presentado queja por los disturbios del martes y miércoles, destacó que en 2024 la CEDH ha brindado mil 300 atenciones a situaciones de presunto abuso policial cerca de 400 han derivado en quejas lo que ha llevado a que la GCE y las corporaciones municipales, en estás últimas principalmente de Matehuala y de la capital, ocupen el segundo lugar en general.

En tanto, el presidente municipal de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos contestó a las acusaciones que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona vertió en contra de los policías municipales a quienes acusó de ser omisos y "les valió madre" el conflicto, "no era un hecho delictivo, no se pelearon dos bandas de la delincuencia, fueron dos grupos de interés por un tema específico por un acto de autoridad de una decisión que no es del municipio, no era la persecución de delincuentes, es un conflicto muy focalizado entre particulares donde una autoridad superior que es estatal tiene que intervenir", expresó en entrevista este jueves.

Galindo Ceballos recordó que los enfrentamientos entre taxistas y choferes de plataforma comenzó en el vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez y cuando se trasladó hacia puntos de la capital en lateral de la Carretera 57 decidió no ordenar una intervención directa de sus policías porque "podría provocar una distorsión del conflicto que tienen los taxistas con los Uber", indicó.

Sobre el inicio de la Fenapo, Enrique Galindo precisó que el Patronato tiene toda la colaboración de su gobierno, pero que en materia de seguridad sólo actuarán si se viola el Reglamento de Tránsito como estacionarse en lugar prohibido.

Por su parte, la Arquidiócesis de San Luis Potosí a través de su vocero, Tomás Cruz Perales también se sumó al llamado a la prudencia entre ambos bandos de taxistas previo y durante el desarrollo del evento ferial, “ojalá que haya cordura y se evite ese tipo de confrontaciones, qué lamentable que se esté dando esta confrontación, en lo personal yo he utilizado ambos medios tanto Uber como los taxis y creo que en ese sentido las dos partes tienen que estar al tanto de la oferta y la demanda, en sí el ciudadano es el que tiene que elegir y discernir ante el uso de estos medios de transporte que hay a nuestra disposición como ciudadanos”, expresó.

El portavoz de la Iglesia Católica potosina manifestó su vergüenza por las grotescas imágenes que se difundieron donde las agresiones subieron de nivel al grado de que haya habido heridos graves, “a mí no sé qué me da ver a una persona con una piedrota encima, aventándola creo que a otra persona y realmente no estamos en una situación de ese tipo de justicia, que pena, de veras que pena”, expresó.

