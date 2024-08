Gobernador electo de Jalisco se reunirá con Presidenta electa Claudia Sheinbaum hasta que Tribunal resuelva elección

La reunión con la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum no se dará hasta que no se resuelvan los resultados de la elección a la gubernatura de Jalisco en el Tribunal Electoral, sin embargo, los trabajos para solicitar presupuesto y presentar proyectos se llevan a cabo con el equipo de Sheinbaum, confirmó Pablo Lemus.

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que ya se había pactado previamente que no se tendría reunión con Sheinbaum y que no les sorprendió que no fueran incluidos Enrique Alfaro y él en la reciente reunión que se realizó con los gobernadores electos. Mañana viajará de nuevo a la Ciudad de México.

Lemus se mostró convencido de que tomará protesta como gobernador en el mes de diciembre y dijo que ya cuenta con una constancia de mayoría que avala su triunfo con más del cinco por ciento de los votos de diferencia contra la candidata de Morena, Claudia Delgadillo.

Insistió que si quieren robar la elección, ésta se va a defender y que su triunfo con al menos cinco por ciento de diferencia, no es motivo para que se repita la elección a la gubernatura.

Confió que una vez que se dé la resolución, se demostrará que este pleito es un "montaje" y que miembros del partido Morena quedarán huérfanos porque no tendrán de quién agarrarse ni del gobierno federal ni de diputados federales o locales.

No regresará como alcalde de Guadalajara

Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco confirmó que ya no regresará a la presidencia de Guadalajara, aunque dijo que sí acompañará al pase de estafeta de Veronica Delgadillo en Guadalajara.

Destaca Lemus temas prioritarios en Jalisco

Los temas principales que se tienen en agenda para abordar con el equipo de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum y el del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, son la red de carreteras federales y personalmente, dijo haber entregado ya un programa de rehabilitación carretera.

Sobre este punto, señaló que el avance en las vías estatales es de más del 82 por ciento y que al cumplir el primer año de gobierno, se concretará el cien por ciento de las carreteras estatales.

Además, con la próxima administración federal se han presentado proyectos donde se incluyen proyectos de energías limpias y temas de seguridad.

Lemus añadió que espera que el desdén hacia el Estado de Jalisco cese y se avance con proyectos como el de la linea 5 y otras obras de infraestructura como la carretera 80, este ultimo, compromiso que la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum se comprometió con los jaliscienses.