Enrique Alfaro pide comunicación respetuosa para bien de Jalisco a Claudia Sheinbaum

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez no ha tenido comunicación con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni Pablo Lemus Navarro quién será su sucesor, lo que preocupa ya que podrían impactarse los proyectos que tiene la entidad.

“Yo soy gobernador constitucional, yo no estoy cuestionado por un procedimiento de carácter electoral, yo no he tenido comunicación con la presidenta electa (Claudia Sheinbaum), sus razones tendrá. El día que quiera que platiquemos estaré a sus órdenes. Lo que sí es preocupante es que por esa situación política (impugnaciones), los proyectos que tiene el gobernador electo Pablo Lemus no fueran a ser considerados en el presupuesto de egresos, eso sí habría que revisar cómo se va a procesar porque sería deveras un golpe muy duro para Jalisco, el excluirlo por un asunto de partidos. Yo espero que la doctora Sheinbaum me entienda que eso no puede seguir así y que pronto se establezca una comunicación institucional y respetuosa”, apuntó el mandatario jalisciense.

Confía en el trabajo que realizrá Claudia Sheinbaum

Alfaro enfatiza que confía en que “la doctora Sheinbaum es una mujer que entiende el valor de los principios democráticos y que debe entender que el pueblo de Jalisco ya tomó su decisión".

"¡Es tan sencillo como eso! A todo aquel que quiera torcer la voluntad de los ciudadanos jaliscienses, la historia lo habrá de juzgar. Yo confío en que las cosas regresarán a la normalidad pronto y que las instancias encargadas de validar los procesos (electorales) hagan su trabajo”.

Sobre la polémica político-electorera que señala Alfaro han construido los morenistas subraya que eso tendrá que resolverse en los tribunales:

“Lo que no quiero es seguir abonando a toda esta narrativa absurda que han querido construir quienes fueron candidatos al gobierno del Estado (Claudia Delgadillo) y a Guadalajara (José María Martínez) por Morena. Es absurdo. Toda esa historia del fraude, sin ninguna prueba, sin algo que soporte sus dichos. Serán los tribunales quienes tengan que decir la última palabra… los personajes que siguen con su cantaleta, pues que le sigan, yo les sugiero también que le echen una llamada a su doctor (psiquiatra) a ver cómo les pueden ayudar”.

