Alessandra Rojo de la Vega insiste en que se respete la voluntad y la legalidad: La gente de la Cuauhtémoc no quiere más "monrealatos"

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) ordenó la suspensión del recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde resultó ganadora Alessandra Rojo de la Vega de la coalición Va X la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD), mismo que había sido solicitado por la excandidata Caty Monreal y de Morena en la CDMX, por presuntas irregularidades.

Al respecto Alessandra Rojo de la Vega señala que la resolución emitida por el Tribunal regional que respaldó sus argumentos. "No es la decisión definitiva, pero el Tribunal regional nos da la razón", afirmó. Explicó que la resolución insta al tribunal local a estudiar el asunto con rigor y cumplir con todos los requisitos legales antes de ordenar otro recuento de la elección.

En entrevista con Mario Maldonado para el programa de Las Noticias de la Mañana, por Heraldo TV, Rojo de la Vega criticó duramente las acciones del Tribunal local, acusándolo de favoritismo e influencias políticas. Mencionó específicamente la cercanía del presidente del tribunal con la familia Monreal, lo que, según ella, ha sesgado el proceso judicial.

Pensé que no se atreverían a tanto, sin legalidad, sin fundamentos.

La alcaldesa electa denunció que se ha intentado invalidar su triunfo electoral, obtenido con una ventaja de más de 12 mil votos, a través de decisiones injustas y arbitrarias. "Nunca se ha visto eso en la Ciudad de México", lamentó Rojo de la Vega, calificando la situación como una "injusticia absoluta".

El primero de octubre está programada su toma de protesta, y Rojo de la Vega anticipa un prolongado litigio legal hasta septiembre debido a las acciones del tribunal y las supuestas presiones políticas y amenazas recibidas. "Están aferrados a su perdido", criticó, subrayando que continuarán defendiendo su victoria electoral "hasta las últimas instancias".

Denuncia un patrón de abuso de poder y nepotismo por parte de la familia Monreal Créditos: Especial

Alessandra Rojo de la Vega reveló que ha presentado 150 denuncias relacionadas con la elección contra quienes considera responsables del intento de invalidar su victoria.

"Fue un reto monumental enfrentarnos al sistema completo", admitió, refiriéndose a la familia Monreal que ha dominado el poder durante décadas.

Alessandra Rojo de la Vega concluyó enfatizó la importancia de respetar la voluntad del electorado y la legalidad en todo el proceso electoral. "Hay que respetar la voluntad y hay que respetar la legalidad", reiteró, mostrando su determinación de luchar por el respeto a los principios democráticos.

En tanto, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, para Heraldo Radio que transmite por la frecuencia del 98.5 FM, Alessandra Rojo de la Vega, argumenta que este recuento no tiene fundamentos legales sólidos y sugiere que es un favor político hacia la familia Monreal, con quienes hay conflictos de interés evidentes. Según Alessandra, el recuento no es necesario ya que su victoria fue contundente, con una diferencia de 12 mil votos, y además ha sido validada por otros conteos previos como el PREP y el conteo de casillas impugnadas.

Rojo de la Vega aseguró que el pasado 2 de junio ganó la elección en la alcaldía Cuauhtémoc con 12 mil votos de diferencia pese a lo que consideró una elección de Estado:

"La gente votó por un cambio, por un nuevo gobierno, la gente quiso hacer la diferencia en la Alcaldía y como lo anticipé el Tribunal local pretendía hacer una ilegalidad, en donde sin sustento ordenó un recuento total de los votos y yo no estoy en contra de un recuento si fuera legal, pero la ley es la ley", expresó en entrevista con Sandra Romandía para Romandía en El Heraldo en Heraldo Radio.

Al ser cuestionada acerca de si teme a un posible recuento de votos en esta demarcación capitalina, Alessandra Rojo aseguró que a lo que le tiene miedo es a la familia Monreal, "porque son capaces de todo, están utilizando a magistrados, pretendían hacer una ilegalidad, la cual el tribunal regional lo frena, supongo que no había un argumento valido para el recuento", expuso.

De la Vega agregó que nadie le está garantizando que se estén violentando las instituciones "para hacer una ilegalidad de esta magnitud, los votos están resguardado en los distritos 9 y 12, ¿quién me asegura que no les han metido mano?", se cuestionó.

Entrevistada en Heraldo Radio, la virtual alcaldesa electa de Cuauhtémoc aseguró además que a diferencia de Caty Monreal "yo sí tengo 150 denuncias presentadas ante la Fiscalía (de CDMX), desde la jornada electoral hasta el día de la elección: de compra de votos, de violencia, nos enfrentamos ante una elección de Estado y lo supimos todos. Yo sí viví violencia, viví un atentado, en donde me difamaban, yo si tengo argumentos, papeles y hechos", enfatizó.

Entrevistada por Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que el recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc es algo que nunca se había visto en la historia de la Ciudad "y menos con una diferencia de 20 mil votos, esto no es un capricho de nadie, la razón nos asiste y el tribunal echó abajo este acuerdo."

La alcaldesa electa indicó que "ahora le dan 5 días al Tribunal local para que dé una respuesta; el viernes se cumplen los 5 días en que tienen que responder y quedan 3 largos meses" antes de que tome posesión del cargo.

"Soy alcaldesa electa porque así lo decidió la gente de la Cuauhtémoc, por un cambio, ya no quieren más 'monrealatos', la gente se hartó y justamente está cansada porque me lo decían en la calle, de estos abusos de poder, de querer por la mala lo que no ganaron por la buena", refirió.