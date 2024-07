Revocan magistrados suspensión sobre TEPJF

Un tribunal federal revocó la suspensión otorgada por el juez Rodrigo de la Peza, que ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar a dos magistrados que hacen falta para completar la Sala Superior.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México respaldó el proyecto del magistrado Sergio González Bernabé, quien planteó declarar fundado, por unanimidad, el recurso de queja que promovió el Senado de la República contra la suspensión provisional otorgada por el juez.

De la Peza todavía puede conceder la suspensión definitiva y eso lo decidirá en las próximas horas. De acuerdo con los magistrados que resolvieron el recurso de queja del Senado, no existe un daño inminente o irreparable que pueda señalar la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

González Bernabé precisó que la Sala Superior del TEPJF tiene hasta el próximo 6 de septiembre para calificar la elección presidencial. Además, indicó que no les corresponde, por ahora, determinar si De la Peza es o no competente para conocer de este juicio de amparo, sólo para decidir si la suspensión debió o no ser otorgada.

Por este caso, la Secretaría de Gobernación promovió un juicio político contra De la Peza y el TEPJF anunció que presentará una denuncia en su contra.

