De no haber ganado Sheinbaum habría enviado la banda presidencial con mensajero, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que si Claudia Sheinbaum no hubiera ganado la elección del pasado 2 de junio, para la ceremonia de toma de posesión hubiera enviado la Banda Presidencial con un mensajero.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que se está llevando a cabo un proceso de transición ordenado e informó que este fin de semana realizarán la cuarta gira de trabajo conjunta en Baja California y Sonora. Destacó que por primera vez se rompe la regla del poder mediático.

Dijo que se realiza un proceso de transición ordenado. Foto: Presidencia



“Es una mujer muy inteligente y con mucha experiencia, y muy sensible, y va a ser una transición tersa, ordenada, fraterna, inédita”, remarcó.

“Y nada del maximato, nada de eso. Seis años que, como lo establece la Constitución, la titular del Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, además es histórico. ¿Qué es eso? Otra cosa, hablábamos de cómo por primera vez en siglos se quiebra la regla, se rompe la regla del poder mediático en nuestro tiempo. Y cómo estamos ahora viviendo estos momentos estelares en que una mujer va a ser la presidenta de México. ¿Qué más queremos?”, expresó.

Después, López Obrador recordó una anécdota de José López Portillo y Miguel De la Madrid, en donde se refleja el cambio de gobierno.

“Cuando salió el presidente López Portillo y entró de La Madrid, y a lo mejor algunos mayores se acuerdan de la escena, estaba en la banda, en la entrega de la banda, y estaba el presidente López Portillo con su ayudante detrás del Estado Mayor, y ya en eso se le pone la banda a Miguel de la Madrid, y el que iba a ser jefe del Estado Mayor de Miguel de la Madrid y sus ayudantes empujan, empujan, empujaron así al jefe del Estado Mayor de López Portillo, y ya a partir de ahí ya.

“Entonces, yo no quiero que me empujen, no, no y además esto es fraterno, pero así, como se lo estoy platicando, debe estar en la televisión, pero clarísimo. Entonces, al jefe del Estado Mayor de López Portillo le hicieron así, y ya se pone detrás de Miguel de la Madrid. ¿Quién sabe dónde terminó el pobre señor? Esto es distinto. Si hubiese sido otra la situación, quién sabe… A lo mejor ya mandaba yo la banda, como un propio, pero no, esto es entre compañeros, amigos y conociendo lo que es la política”, contó.