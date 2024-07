AMLO reconoce dificultades para asignar médicos especialistas: "por la violencia se complica aún más"

La violencia que se registra en algunas zonas del país complica la asignación de médicos especialistas, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina, dijo que ha recorrido hospitales y no hay especialistas como pediatras.

“Entonces, quedaron al final 80 hospitales y decía yo que en Yucatán visité tres, los que hay, y en los tres que visité no había pediatras. Y así, por ejemplo, en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas hay otro, en Benemérito de las Américas, allá en los límites con Guatemala, otro, en la Tierra Caliente, en BuenaVista, Michoacán hay otro. Y ahí por la violencia se complica aún más el que vayan los especialistas a los hospitales”, aseveró.

El mandatario descartó desabasto de medicamentos

FOTO: Especial

AMLO atiende desabasto de medicinas

El titular del Ejecutivo Federal aseguró que en septiembre se izarán las banderas blancas en los estados, “es decir, ya está, ya hay abasto de medicamentos al 100 por ciento, ya se tienen los médicos generales, ya hay especialistas. Es todo un desafío y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca”.Dijo que ya llevan tiempo trabajando para mejorar el sector salud y se cuenta con los recursos necesarios.

“No tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante, porque la mayoría de la gente no tiene para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médico particular o a un hospital particular, aunque no le cobren mucho, de todas maneras le genera muchos problemas, sufre mucho la gente para poder pagar la atención médica. Entonces, es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es lo que estamos haciendo”, explicó.

