Pablo Vázquez continuará en la SSC; resto del gabinete en agosto: Brugada

La jefa de gobierno electa, Clara Brugada anunció que Pablo Vázquez Camacho continuará durante su administración como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con ello se convierte en el primer miembro de su equipo de trabajo.

“Él se va a quedar con nosotros, ya estamos trabajando el programa de seguridad”, refirió. De igual forma, Brugada Molina indicó que será en agosto cuando dé a conocer al resto de los integrantes de su gabinete, e inicie la gira de agradecimiento por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

“Yo pienso que en agosto ya tendríamos a todos y puedo ya informar bien acerca con calma, lo que pasa que nuestra presidenta electa pues de inmediato empezó, entonces vamos a esperar a que termine con calma, no hay ninguna prisa. En agosto daremos a conocer los responsables y las responsables de los principales cargos de la ciudad”, señaló en entrevista posterior a la inauguración de la Utopía Ixtapalcalli Quetzalcóatl en Iztapalapa.

Brugada informó que pronto dará a conocer más nombramientos

Al cuestionarle sí el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó, Juan Pablo de Botton y el actual alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto serán parte de su equipo en la Secretarías de Administración y Finanzas, así como Obras y Servicios, respectivamente, la morenista expresó que “pronto daremos a conocer”.

Agregó que “no he tenido ninguna presión de compañeros o compañeras” para incluirlos en algún puesto público.

“Yo pienso que todo este periodo ha sido muy bueno, no he tenido ninguna presión de compañeros, compañeras que quieran o que haya ahí una situación, no lo he tenido y eso yo lo agradezco mucho, sobre todo porque con el tema de mi salud pasé algunos días sin poder abordar los temas, entonces yo he sentido solo solidaridad, apoyo y mucha colaboración de todos los compañeros y compañeras”, puntualizó.

Refirió que tendrá un gabinete paritario, es decir, 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres. Resaltó que en este equipo “vamos a conjuntar experiencia, conocimiento y eso es lo más importante, que conozcan el proyecto”, pues dejó en claro que “no es un cargo, es un encargo y eso es lo que queremos”.

Manifestó que empezará los primeros 100 días “muy fuerte, con muchas actividades, y muchas acciones”. “Eso es lo que espera la gente, la gente lo que quiere es que de inmediato nos pongamos a trabajar. Entonces vamos a arrancar con mucho trabajo, empezando con el programa de gobierno que prometí”, explicó.

Finalmente dijo que en próximos días se reunirá con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum “para el tema del agua”.

MYPR