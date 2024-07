El 2 de junio PRI, PAN y PRD demostraron que ya no tienen estructura: Xóchitl Galvez

Xóchitl Gálvez en San Luis Potosí Pepe Alemán

En San Luis Potosí, la senadora de la República y ex candidata presidencial de la coalición formada por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz manifestó que el modelo de partidos está agotado y reveló que los partidos que la postularon demostraron que ya no tienen la estructura que decían tener.

“Sí me di cuenta que todos los partidos ya no tenían esa estructura que decían tener, yo lo viví. No podemos solo ser de la sociedad civil, también hay que hacer un trabajo previo, la señora Sheinbaum llevaba cinco años de campaña, tuvo muchísimo dinero público para hacer campaña, eso es lo que estoy peleando en el Tribunal, con estas reglas donde el presidente se mete y usan dinero público no hay democracia”, expuso en entrevista.

Xóchitl Gálvez señaló que todos los partidos políticos tienen que darse cuenta que el modelo está agotado y que tienen que escuchar a los ciudadanos y por ello conminó al PRI y al PAN que están en el umbral de sus procesos internos de elección de dirigencia nacional a escuchen a su militancia y sobre todo a la sociedad civil, ya que de lo contrario “creo que van a tener más problemas”.

La ex candidata presidencial perfiló que a partir del primero de septiembre que deje de ser senadora será un nuevo comienzo en su carrera política desde la sociedad civil con los cerca de 65 millones de personas mexicanas que no optaron por la opción de la 4T, “esto no acaba, hoy ante la poca presencia de los partidos políticos necesitamos mucha presencia de la sociedad civil, hay temas que se están discutiendo en este momento como la sobrerrepresentación, Morena y sus aliados ganaron el 54 por ciento de los votos y quieren el 74 por ciento de diputados y senadores”, indicó.

En torno a la Reforma al Poder Judicial destacó que la oposición tiene los votos para pararla y llamó a los senadores de oposición a que no se doblen y defiendan que no se elija por voto popular a jueces y magistrados; en ese sentido se pronunció por la viabilidad de que jueces y magistrados sean propuestos por las universidades y asociaciones de abogados.

“El voto popular no porque el juez no puede deberse a alguien, el juzgador debe ser una persona imparcial que lo que tiene que hacer es interpretar la ley y hacer justicia, la Constitución y las leyes que de ella emanan. No es un concurso de popularidad, es de capacidad, la carrera judicial es muy buena, alguien para llegar a ser juez pasó 15 años de su vida estudiando, presentando exámenes ¿Para qué destruirla? Si hay jueces corruptos castiguémoslos, sancionémoslos, así como hay políticos corruptos, aquí tienen uno que salió huyendo de México y aquí está ahora de diputado local (Héctor Serrano diputado local plurinominal electo del PVEM), no es garantía que al ser elegidos por el pueblo no sean corruptos”, subrayó.

Gálvez pide castigar la intervención de Obrador en las elecciones

También llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que al momento de calificar la elección tomen en cuenta la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya fue acreditada la violencia política en razón de género que aplicó en su contra. Dijo que mañana se reunirá con el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos de cuyo triunfo, asentó, se lo debe a la sociedad civil que impulsó el voto a su favor.

La senadora integrante del Grupo Parlamentario del PAN estuvo en un salón de la capital potosina en su gira de agradecimiento donde explicó las causas de su derrota electoral el pasado 2 de junio y donde estuvieron presentes el navista Alfredo Lujambio Rafols, del Frente Cívico Potosino; el presidente de “Potosinos con Valor”, Alberto Narváez Arochi; el coordinador estatal de “Xochilovers”, Amado Vega Robledo; el ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villar Rubio; los ex alcaldes panistas Alejandro Zapata Perogordo y Mario Leal Campos, entre otros.

