AMLO aprueba propuesta de Xóchitl Gálvez para prohibir elecciones de Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena la propuesta de reforma presentada por la excandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez en donde pide que no haya elecciones de Estado, así como que se castigue de traición a la patria cuando el ejecutivo federal viole la ley electoral.

Indicó que fue el gobierno en turno fue quien modificó la Constitución Mexicana para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito y para que no haya fuero, asimismo afirmó que está totalmente de acuerdo.

“Está muy bien, está muy bien. Ya está el que pueda ser juzgado el presidente por cualquier delito… La Constitución de 1917 dejó que solo al presidente se le puede juzgar por traición a la patria, pero le quitó lo de delitos electorales hasta la fecha y nosotros modificamos la constitución para que al presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, que no haya fuero y yo estoy totalmente de acuerdo, yo presenté la iniciativa, o sea está bien la señora Xóchitl”, agregó.

Al cuestionarlo sobre que esta iniciativa que presenta la senadora es porque asegura que López Obrador intervino en las elecciones, el mandatario federal lo negó y expuso que no es igual que ellos, pues el demócrata y ellos son partidarios de la oligarquía.

“Ellos no son partidarios de la democracia, son como sepulcros blanqueados, son muy hipócritas, en sentido estricto no son demócratas porque ellos no quieran al pueblo, aunque venga del pueblo y se le voltean al pueblo. Ellos son oligarcas y no demócratas”, sostuvo.