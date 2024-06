¿Qué son los remolinos de fuego, fenómeno que se presentó en incendios de Veracruz? | VIDEO

A través de redes sociales reportan el hallazgo de un remolino de fuego captado en medio de un incendio en el municipio Ángel R. Cabada, en el Estado de Veracruz. Según las autoridades este tipo de incendios forestales han preocupado a las autoridades de todo el país, debido a que varios puntos del estado han resultado con afectaciones ocasionadas por estos siniestros.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz dio a conocer que actualmente se combaten 24 incendios en los que ya se cuenta con un avance considerable de liquidación y control con un 90% y 75%, respectivamente. Pero entonces qué significa que existan este tipo de fenómenos que captan la atención de varios internautas.

Según Protección Civil se han combatido varios incendios.

¿Qué son los remolinos de fuego y cómo se forman?

De acuerdo con información del Servicio Forestal de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture Forest Service) los remolinos de fuego son considerados como uno de los fenómenos más complicados para enfrentar por parte de bomberos o brigadistas debido a la velocidad con la que se mueven, además de que fácilmente pueden propagar más incendios debido a que no se detienen y van quemando todo a su paso.

Son una columna de fuego giratoria formada gracias a la combinación entre columnas de aire que, al encontrarse con las llamas, son alimentadas por el oxígeno y adquieren la fuerza suficiente para girar y moverse de forma intensa, sin embargo, no son tan comunes, porque requieren de una temperatura muy alta para poder formarse.

¿Por qué se forman los remolinos de fuego?

¿Se pueden predecir los remolinos de fuego?

De acuerdo con RedSky Alert, Algo los torbellinos de fuego son impredecibles, pero algo la mayoría de las veces se producen durante incendios forestales. Para que ocurra este fenómeno debe existir una intensa rotación en la atmósfera, puede ser un vórtice o mesociclón; de esta manera el fuego puede transformar este movimiento en una concentración sostenida y arremolinada de aire con llamas.

Suelen tener una altura de entre 10 a 50 metros aunque se han visto torbellinos con alturas de más de kilómetro y medio con vientos de 60 kilómetros por hora, por lo que son considerados fenómenos bastante peligrosos.