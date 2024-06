Estudio sobre calidad de agua en Benito Juárez deberá de ser público, ordenó InfoCDMX

Debido a la inconformidad de un ciudadano por la información recibida, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) tendrá que hacer público el estudio que hizo con la muestra de agua tomada de un domicilio de la colonia Nápoles, perteneciente a la alcaldía Benito Juárez, así lo confirmó Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoCdMx).

Hubo manifestaciones por la contaminación del agua

Foto: Cuartoscuro

Por qué el estudio se hará público sobre el agua en la BJ

El instituto de transparencia de la capital expuso que la persona que hizo la solictud original se inconformó con la respuesta. En la queja se argumentaba, según la dependencia, que el SACMEX solamente proporcionó detalles sobre las gestiones realizadas para su uso y enlaces electrónicos a información general y videos en YouTube, sin entregar los resultados del análisis que fueron solicitados.

A través del recurso de revisión, el ciudadano señaló que la información estaba incompleta. Las autoridades del instituto informaron que el caso es relevante porque impacta en el derecho al acceso a la información y en la problemática que se vivió hace meses en la demarcación.

El estudio será público

Foto: Cuartoscuro

No aplica la reservación cuando se violan derechos

Tras una serie de alegatos, SACMEX ha respondido que dicha información se encuentra en calidad de reservada debido a que forma parte de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) por hechos con apariencia del delito de sabotaje.

Por su parte, la comisionada de InfoCDMX, María del Carmen Nava encontró que dicha clasificación no estaba debidamente fundamentada, además de no aplicarse la prueba de daño necesaria para justificar la reserva. Incluso se dijo que no podrá aplicar la reservación cuando se violan derechos humanos, la calidad del agua debe ser pública y accesible.