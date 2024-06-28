El programa de Comedores Sociales para el Bienestar de la Ciudad de México tiene la finalidad de garantizar el acceso a la alimentación de las personas que habitan o transitan por la Ciudad de México o que se ubican en zonas de media, alta y muy alta marginación, en las modalidades de Comedores Públicos para el Bienestar y Comedores Comunitarios para el Bienestar.
A través de estos comedores se ofrecen alimentos accesibles, culturalmente adecuados. Los comedores están ubicados preferentemente en zonas que presentan condiciones socio territoriales de pobreza, desigualdad, marginación, desarrollo social bajo y/o alta conflictividad social en la Ciudad.
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Comedores comunitarios de CDMX se vuelven un derecho social y obligación para las autoridades
El pasado 11 de junio, las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen en materia de derecho a la alimentación, que impulsa la creación de un sistema de comedores públicos y comunitarios.
Lo que significa, que los comedores comunitarios dejan de ser un programa para convertirse en un derecho social obligatorio para las autoridades capitalinas.
¿Cuánto cuesta comer en los Comedores Comunitarios de CDMX?
Ofrece espacios limpios con acceso a comidas completas y balanceadas a bajo costo, pues sólo cuestan 11 pesos o bien, de forma gratuita.
Comedores comunitarios: lista y mapa en Iztapalapa
LEYES DE REFORMA
CALLE BATALLA DE LOMA ALTA 100 D, C.P. 09310
COL.LEYES DE REFORMA 3A SECC IZTAPALAPA
"COMEDOR DE LA ABUELITA"
CALLE 5 LT 4 MZ 75 C.P. 09920
COL. JOSE LOPEZ PORTILLO 22 Y 23
IZTAPALAPA
"LAS GAVILANAS"
NEXTLALPA MZ 3 LOTE 1 C.P. 09609
COL. SEGUNDA AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC
IZTAPALAPA
"EL PARAISO"
CDA. TONATIUH MZ 19 LT 2 C.P. 09230
COL. PARAISO
IZTAPALAPA
"IGNACIO ZARAGOZA"
EMILIO ASCARRAGA EDIF 30-B C.P. 09228
COL. UH IGNACIO ZARAGOZA
IZTAPALAPA
PALMAS
ASTER S/N C.P.09630
SAN MIGUEL TEOTONGO SECC. PALMAS GUADALUPE
IZTAPALAPA
TLACOALCALLI
GLADIOLAS S/N C.P. 9696
COL. MIRAVALLE
IZTAPALAPA
SABADELL COMKCALLII
SABADEL No. 119 EDIF TABASCO ENTRADA C DPTO 11 C.P. 09860
COL. SAN NICOLAS TOLENTINO
IZTAPALAPA
VICTORIA
CIPRES MZ 3 LT 12
COL. EL MANTO
IZTAPALAPA
INSURGENTES
AV. INSURGENTES MZ 68 LT 53 C.P. 9700
PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO
IZTAPALAPA
FRIDA KAHLO
ANILLO DE CIRCUNVALACION MZ 8 LT 939
COL. EJIDOS DE SANTA MARIA AZTAHUACAN
IZTAPALAPA
CUPIDO
MORELOS #62 INTERIOR 6 C.P. 09840
COL. LOS REYES CULHUACAN
IZTAPALAPA
"LAS FLORES"
CALLE 5 MZ G LT. 152
COL. XALPA
IZTAPALAPA
"RAYITO DE LUZ"
SEGUNDO CALLEJON DE GRAL ANAYA No. 5 INT. 2
COL. BARRIO SANTA BARBARA
IZTAPALAPA
"LA CAMELIA"
FLOR DE CAMELIA No. 5 MZ.21
COL. LOMAS DE SAN LORENZO TEZONCO
IZTAPALAPA
"ACAHUALTEPEC"
AV. CUAUHTEMOC 54
PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC
IZTAPALAPA
"FRESNOS"
FRESNOS
COL. SAN ANDRES TOMATLAN
IZTAPALAPA
"CULHUACÁN"
2DA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO
SAN SIMON CULHUACAN
IZTAPALAPA
"LAS ADELITAS"
AV DE LAS FLORES
BUENAVISTA
IZTAPALAPA
"GANESHA"
VILLA GUILLERMINA
DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL
IZTAPALAPA
"LA HOJA"
MARIA MORELOS
SAN MIGUEL TEOTONGO
IZTAPALAPA
"DOÑA PATY"
ANDADOR XO´CHIQUETZAL MZ 74 LT 1
PREDIO DEGOLLADO
IZTAPALAPA
"JUQUILA"
AVENIDA REPU´BLICA FEDERAL SUR MANZANA 53 LOTE 27
SANTA MARTHA ACATITLA
IZTAPALAPA
"EL SUEÑO DE OTROS"
BATALLO´N LIGERO DE TOLUCA 124
U.H. EJE´RCITO DE ORIENTE II ZONA ISSSTE
IZTAPALAPA
"PROHOGAR"
EMPERADORES AZTECAS 13
MAGDALENA ATLAZOLPA
IZTAPALAPA
"DEPORTIVO NICOLÁS BRAVO"
SANPABLO MZ3LT23
LA POLVORILLA
IZTAPALAPA
"FENIX"
ANGEL TRIAS S/N
JUAN ESCUTIA
IZTAPALAPA
"CASA ANITA"
CALLEJO´N BELISARIO DOMI´NGUEZ 20
BARRIO SAN PABLO
IZTAPALAPA
"LA CUMBIA DEL MOLE"
CJO´N. DEL PATO MZ 9 LT 19
BARRIO SAN JOSE´
IZTAPALAPA
"LA VICTORIA ES NUESTRA"
JUSTINA 128
PUEBLO DE SAN LORENZO XICOTENCATL
IZTAPALAPA
"TEPALCATES"
PRIMAVERA No. 76 C.P. 09210
COL. TEPACATES
IZTAPALAPA
"SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN"
COLIMA ESQ. YUCATAN S/N C.P. 09520
COL. PUEBLO SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLA
IZTAPALAPA
"JOSE MARIA MORELOS"
AVENIDA MANUEL BONILLA S/N C.P 09230
COL. UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
IZTAPALAPA
"CITLALTEPETL"
PUENTE TITLA No. 127 C.P. 09820
COL. AMPLIACION RICARDO FLORES MAGON
IZTAPALAPA
"LA CARPA"
AV. JACARANDAS S/N C.P. 09630
COL. SAN MIGUEL TEOTONGO
IZTAPALAPA
TLATOANI
LUNA MZ 75 LT 19 C.P. 9640
COL. LOMAS DE LA ESTANCIA
IZTAPALAPA
LOS PERICOS
CUCO SANCHEZ MZ 146 LT 13
COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA
IZTAPALAPA
LAS GUERRERAS
FRENTE 7 SECCION R LETRA E- 106
COL. CHINAMPAC DE JUAREZ
IZTAPALAPA
CAMPESTRE POTRERO
LIRIO MZ 101 LT 5 C.P. 04637
COL. CAMPESTRE POTRERO
IZTAPALAPA
DIANITA
JOSE MARIA GUTIERREZ ROJAS NUM 12 MANZANA C
C.P. 09170
COL UNIDAD HABITACIONAL LA COLMENA
IZTAPALAPA
EL RINCÓN DE CHABELITA
2 CDA. DE PALMAS MZ 11 LT 7 C.P. 9780
COL. LOMAS DE SAN LORENZO
IZTAPALAPA
TOMATLÁN PROGRESO
PROGRESO S/N C.P. 09870
COL.SANTA MARIA TOMATLAN
IZTAPALAPA
MUJERES LIBRES Y SOBERANAS
VILLA C MZ 20 LT 3 C.P. 9700
COL. DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL
IZTAPALAPA
BUENAVISTA
CALLE MIRADOR LT 18 MZ 17 C.P. 09700
COL. BUENAVISTA
IZTAPALAPA
FLORENTINO BRAVO
AV. DE LAS TORRES S/N C.P 09700
COL SAN JOSE BUENAVISTA
IZTAPALAPA
LA TURBA
JOSE LUGO GUERRERO CENTRO DAWON S/N
COL. LA PLANTA
IZTAPALAPA
LA ESCONDIDA
CALLE CATEDRA MZ 136A LT 4
COL. TENORIOS
IZTAPALAPA
LAS MAFALDAS DE IZTAPALAPA
RIO MIRAMONTES MZ 41 LT 6 C.P 09770
COL. PUENTE BLANCO
IZTAPALAPA
SAN ANTONIO CULHUACAN
AV. MORELOS No. 2 C.P. 09800
COL. SAN ANTONIO CULHUACAN
IZTAPALAPA
EL BUEN COMER
BILBAO No. 261 C.P. 09850
COL. SAN NICOLAS TOLENTINO
IZTAPALAPA
CATA
AGUSTIN MELGAR NO. 82
COL. GUADALUPE DEL MORAL
IZTAPALAPA
EL ATORÓN
SUPER MANZANA 2 EDIFICIO A LOCAL I C.P. 09220
COL. U.H.EJERCITO CONSTITUCIONALISTA
IZTAPALAPA
SAN ANDRES TOMATLAN
ROBERTO FULTON 42 C.P. 9870
COL. SAN ANDRES TOMATLAN
IZTAPALAPA
LUPITA
AV. TLALTENCO MZ 3 LT 1 C.P. 9700
COL. MAGUELLERAS
IZTAPALAPA
TIERRA Y LIBERTAD
OTILIO MONTAN~O MZ 60 LT 7
COL. TIERRA Y LIBERTAD
IZTAPALAPA
DOÑA PATY
SAN ANTONIO Mz 10 Lt 80 B No. OFICIAL 31 C.P. 9900
COL. BARRIO SAN ANTONIO
IZTAPALAPA
JJ
MORELOS No. 94
COL. BARRIO SAN PEDRO
IZTAPALAPA
EL SAZÓN DE MAMÁ QUETA
CARRIZAL No. 8 C.P. 09400
COL. EL SIFON
IZTAPALAPA
IXTCALLY
FELIPE ANGELES MZ 17 LOT 46
COL. CENTRO SOCIAL LOMAS DE ZARAGOZA
IZTAPALAPA
MUJERES EN LUCHA
CENTRO SOCIAL ANDADOR 18 DE MARZO No. 50
COL. SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION TORRES (LOS ARCOS)
IZTAPALAPA
MAPA | Comedores comunitarios en Iztapalapa
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