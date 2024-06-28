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PROGRAMAS SOCIALES

Comedores comunitarios: lista y MAPA en Iztapalapa

Desde el pasado 11 de febrero, estos espacios son en un derecho social obligatorio

NACIONAL

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En Iztapalapa.Comedores comunitarios Créditos: Foto: Google maps

El programa de Comedores Sociales para el Bienestar de la Ciudad de México tiene la finalidad de garantizar el acceso a la alimentación de las personas que habitan o transitan por la Ciudad de México o que se ubican en zonas de media, alta y muy alta marginación, en las modalidades de Comedores Públicos para el Bienestar y Comedores Comunitarios para el Bienestar.

A través de estos comedores se ofrecen alimentos accesibles, culturalmente adecuados. Los comedores están ubicados preferentemente en zonas que presentan condiciones socio territoriales de pobreza, desigualdad, marginación, desarrollo social bajo y/o alta conflictividad social en la Ciudad.

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Comedores comunitarios de CDMX se vuelven un derecho social y obligación para las autoridades

El pasado 11 de junio, las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen en materia de derecho a la alimentación, que impulsa la creación de un sistema de comedores públicos y comunitarios.

Lo que significa, que los comedores comunitarios dejan de ser un programa para convertirse en un derecho social obligatorio para las autoridades capitalinas.

¿Cuánto cuesta comer en los Comedores Comunitarios de CDMX?

Ofrece espacios limpios con acceso a comidas completas y balanceadas a bajo costo, pues sólo cuestan 11 pesos o bien, de forma gratuita. 

Comedores comunitarios: lista y mapa en Iztapalapa

LEYES DE REFORMA

CALLE BATALLA DE LOMA ALTA 100 D, C.P. 09310

COL.LEYES DE REFORMA 3A SECC IZTAPALAPA

"COMEDOR DE LA ABUELITA"

CALLE 5 LT 4 MZ 75 C.P. 09920

COL. JOSE LOPEZ PORTILLO 22 Y 23

IZTAPALAPA

"LAS GAVILANAS"

NEXTLALPA MZ 3 LOTE 1 C.P. 09609

COL. SEGUNDA AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC

IZTAPALAPA

"EL PARAISO"

CDA. TONATIUH MZ 19 LT 2 C.P. 09230

COL. PARAISO

IZTAPALAPA

"IGNACIO ZARAGOZA"

EMILIO ASCARRAGA EDIF 30-B C.P. 09228

COL. UH IGNACIO ZARAGOZA

IZTAPALAPA

PALMAS

ASTER S/N C.P.09630

SAN MIGUEL TEOTONGO SECC. PALMAS GUADALUPE

IZTAPALAPA

TLACOALCALLI

GLADIOLAS S/N C.P. 9696

COL. MIRAVALLE

IZTAPALAPA

SABADELL COMKCALLII

SABADEL No. 119 EDIF TABASCO ENTRADA C DPTO 11 C.P. 09860

COL. SAN NICOLAS TOLENTINO

IZTAPALAPA

VICTORIA

CIPRES MZ 3 LT 12

COL. EL MANTO

IZTAPALAPA

INSURGENTES

AV. INSURGENTES MZ 68 LT 53 C.P. 9700

PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO

IZTAPALAPA

FRIDA KAHLO

ANILLO DE CIRCUNVALACION MZ 8 LT 939

COL. EJIDOS DE SANTA MARIA AZTAHUACAN

IZTAPALAPA

CUPIDO

MORELOS #62 INTERIOR 6 C.P. 09840

COL. LOS REYES CULHUACAN

IZTAPALAPA

"LAS FLORES"

CALLE 5 MZ G LT. 152

COL. XALPA

IZTAPALAPA

"RAYITO DE LUZ"

SEGUNDO CALLEJON DE GRAL ANAYA No. 5 INT. 2

COL. BARRIO SANTA BARBARA

IZTAPALAPA

"LA CAMELIA"

FLOR DE CAMELIA No. 5 MZ.21

COL. LOMAS DE SAN LORENZO TEZONCO

IZTAPALAPA

"ACAHUALTEPEC"

AV. CUAUHTEMOC 54

PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC

IZTAPALAPA

"FRESNOS"

FRESNOS

COL. SAN ANDRES TOMATLAN

IZTAPALAPA

"CULHUACÁN"

2DA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO

SAN SIMON CULHUACAN

IZTAPALAPA

"LAS ADELITAS"

AV DE LAS FLORES

BUENAVISTA

IZTAPALAPA

"GANESHA"

VILLA GUILLERMINA

DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL

IZTAPALAPA

"LA HOJA"

MARIA MORELOS

SAN MIGUEL TEOTONGO

IZTAPALAPA

"DOÑA PATY"

ANDADOR XO´CHIQUETZAL MZ 74 LT 1

PREDIO DEGOLLADO

IZTAPALAPA

"JUQUILA"

AVENIDA REPU´BLICA FEDERAL SUR MANZANA 53 LOTE 27

SANTA MARTHA ACATITLA

IZTAPALAPA

"EL SUEÑO DE OTROS"

BATALLO´N LIGERO DE TOLUCA 124

U.H. EJE´RCITO DE ORIENTE II ZONA ISSSTE

IZTAPALAPA

"PROHOGAR"

EMPERADORES AZTECAS 13

MAGDALENA ATLAZOLPA

IZTAPALAPA

"DEPORTIVO NICOLÁS BRAVO"

SANPABLO MZ3LT23

LA POLVORILLA

IZTAPALAPA

"FENIX"

ANGEL TRIAS S/N

JUAN ESCUTIA

IZTAPALAPA

"CASA ANITA"

CALLEJO´N BELISARIO DOMI´NGUEZ 20

BARRIO SAN PABLO

IZTAPALAPA

"LA CUMBIA DEL MOLE"

CJO´N. DEL PATO MZ 9 LT 19

BARRIO SAN JOSE´

IZTAPALAPA

"LA VICTORIA ES NUESTRA"

JUSTINA 128

PUEBLO DE SAN LORENZO XICOTENCATL

IZTAPALAPA

"TEPALCATES"

PRIMAVERA No. 76 C.P. 09210

COL. TEPACATES

IZTAPALAPA

"SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN"

COLIMA ESQ. YUCATAN S/N C.P. 09520

COL. PUEBLO SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLA

IZTAPALAPA

"JOSE MARIA MORELOS"

AVENIDA MANUEL BONILLA S/N C.P 09230

COL. UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

IZTAPALAPA

"CITLALTEPETL"

PUENTE TITLA No. 127 C.P. 09820

COL. AMPLIACION RICARDO FLORES MAGON

IZTAPALAPA

"LA CARPA"

AV. JACARANDAS S/N C.P. 09630

COL. SAN MIGUEL TEOTONGO

IZTAPALAPA

TLATOANI

LUNA MZ 75 LT 19 C.P. 9640

COL. LOMAS DE LA ESTANCIA

IZTAPALAPA

LOS PERICOS

CUCO SANCHEZ MZ 146 LT 13

COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA

IZTAPALAPA

LAS GUERRERAS

FRENTE 7 SECCION R LETRA E- 106

COL. CHINAMPAC DE JUAREZ

IZTAPALAPA

CAMPESTRE POTRERO

LIRIO MZ 101 LT 5 C.P. 04637

COL. CAMPESTRE POTRERO

IZTAPALAPA

DIANITA

JOSE MARIA GUTIERREZ ROJAS NUM 12 MANZANA C
C.P. 09170

COL UNIDAD HABITACIONAL LA COLMENA

IZTAPALAPA

EL RINCÓN DE CHABELITA

2 CDA. DE PALMAS MZ 11 LT 7 C.P. 9780

COL. LOMAS DE SAN LORENZO

IZTAPALAPA

TOMATLÁN PROGRESO

PROGRESO S/N C.P. 09870

COL.SANTA MARIA TOMATLAN

IZTAPALAPA

MUJERES LIBRES Y SOBERANAS

VILLA C MZ 20 LT 3 C.P. 9700

COL. DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL

IZTAPALAPA

BUENAVISTA

CALLE MIRADOR LT 18 MZ 17 C.P. 09700

COL. BUENAVISTA

IZTAPALAPA

FLORENTINO BRAVO

AV. DE LAS TORRES S/N C.P 09700

COL SAN JOSE BUENAVISTA

IZTAPALAPA

LA TURBA

JOSE LUGO GUERRERO CENTRO DAWON S/N

COL. LA PLANTA

IZTAPALAPA

LA ESCONDIDA

CALLE CATEDRA MZ 136A LT 4

COL. TENORIOS 

IZTAPALAPA

LAS MAFALDAS DE IZTAPALAPA

RIO MIRAMONTES MZ 41 LT 6 C.P 09770

COL. PUENTE BLANCO

IZTAPALAPA

SAN ANTONIO CULHUACAN

AV. MORELOS No. 2 C.P. 09800

COL. SAN ANTONIO CULHUACAN

IZTAPALAPA

EL BUEN COMER

BILBAO No. 261 C.P. 09850

COL. SAN NICOLAS TOLENTINO

IZTAPALAPA

CATA

AGUSTIN MELGAR NO. 82

COL. GUADALUPE DEL MORAL

IZTAPALAPA

EL ATORÓN

SUPER MANZANA 2 EDIFICIO A LOCAL I C.P. 09220

COL. U.H.EJERCITO CONSTITUCIONALISTA

IZTAPALAPA

SAN ANDRES TOMATLAN

ROBERTO FULTON 42 C.P. 9870

COL. SAN ANDRES TOMATLAN

IZTAPALAPA

LUPITA

AV. TLALTENCO MZ 3 LT 1 C.P. 9700

COL. MAGUELLERAS

IZTAPALAPA

TIERRA Y LIBERTAD

OTILIO MONTAN~O MZ 60 LT 7

COL. TIERRA Y LIBERTAD

IZTAPALAPA

DOÑA PATY

SAN ANTONIO Mz 10 Lt 80 B No. OFICIAL 31 C.P. 9900

COL. BARRIO SAN ANTONIO

IZTAPALAPA

JJ

MORELOS No. 94

COL. BARRIO SAN PEDRO

IZTAPALAPA

EL SAZÓN DE MAMÁ QUETA

CARRIZAL No. 8 C.P. 09400

COL. EL SIFON

IZTAPALAPA

IXTCALLY

FELIPE ANGELES MZ 17 LOT 46

COL. CENTRO SOCIAL LOMAS DE ZARAGOZA

IZTAPALAPA

MUJERES EN LUCHA

CENTRO SOCIAL ANDADOR 18 DE MARZO No. 50

COL. SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION TORRES (LOS ARCOS)

IZTAPALAPA

MAPA | Comedores comunitarios en Iztapalapa

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