Exigen justicia para Luis con bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas

Familiares de Luis, joven que falleció tras recibir un impacto de arma de fuego, bloquean la circulación del Eje Central Lázaro Cárdenas para exigir justicia.

El joven falleció luego de participar en un enfrentamiento donde recibió un impacto de arma de fuego en el abdomen, por lo que aproximadamente 50 personas cierran el paso para los automovilistas en el cruce de Eje 3 y el Eje Central Lázaro Cárdenas, provocando caos vehicular en la zona.

Usuarios del Trolebús comienzan a descender de las unidad para tomar otro medio de transporte, debido al cierre para el transporte público y autos particulares en je Central Lázaro Cárdenas.

AGENDA DE MOVILIZACIONES JUEVES 27 DE JUNIO 2024

CONCENTRACIONES:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 10:00

LUGAR: Monumento a la Revolución.

MOTIVO: Informe Anual de Actividades del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++÷÷÷÷÷

ARRANCONES TLÁHUAC.

HORA: 10:00

LUGAR: Kia Tláhuac en Av. Canal de Garay No. 269, Col. El Vergel Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Concentración por reclutamiento de nuevos integrantes.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA GRO.

HORA: 11:00

LUGAR: Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” Serapio Rendón No. 57B, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Llevarán a cabo una conferencia de prensa, para exigir al Estado Mexicano, verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VECINOS DE LA COLONIA GUADALUPE INN.

HORA: 14:00

LUGAR: Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) en Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Iniciarán sus mesas de trabajo con autoridades de SEMOVI, para tratar el tema en contra de la colocación de parquímetros en su colonia.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

SINDICATO DE BOMBEROS RESISTENCIA Y LIBERTAD DE LA CDMX.

HORA: 16:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan la revisión de su contrato colectivo de trabajo, aumento salarial del 20%, entrega de digito sindical, grados, plazas de jubilados y de material de protección, así como respeto y pleno reconocimiento de su sindicato.