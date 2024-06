Perrito cautiva por su amor a la playa en Huatulco pero hombre lo corre y amenaza, suplican por un hogar para tenerlo a salvo

Una usuaria de redes sociales suplicó el apoyo para un hermoso perrito que vaga feliz por las playas de Huatulco en Oaxaca pero que advirtió su vida "corre peligro" ya que a los lugareños no les gustan los perros en las playas porque "dan mala imagen a los turistas".

La usuaria teme por la vida del lomito Foto: TikTok albiuxalvarez

En el video se observa como el perrito camina y corre feliz a lo largo del la arena buscando un poco de cariño de parte de los visitantes mientras una persona lo observa a lo lejos e incluso trata de agredirlo para alejarlo del mar y sus visitantes de forma hostil y muy agresiva mientras el animalito ignora porque el rechazo del hombre.

Aseguran que "manchas" tiene derecho a disfrutar la playa como cualquiera Foto: TikTok albiuxalvarez

Perrito se convierte en la nueva imagen de Huatulco por su amor a la playa pero hombre lo agrede

El sujeto argumentó que no está permitido que haya perros en la playa pero la usuaria señala que varias personas llevaban a su mascota y que aunque el can no hacía daño y disfrutaba solo por ser callejero incomodaba, por lo que mostró su preocupación porque aunque ahuyentó al señor no sabe lo que pueda suceder cuando ella no se encuentre.

Espera que alguien pueda darle un hogar real y amor Foto: TikTok albiuxalvarez

Por ello pidió a los cibernautas ayudar a buscarle un hogar al perrito que disfruta de su estado natal y para poder estar en paz u tranquilidad además de recibir amor de una familia. Varios cibernautas alertaron que en diferentes playas se han llevado a varios perros a las perreras "por imagen del lugar" y que no les parece una medida justa, pidieron a las autoridades ser solidarias e implementar medidas humanitarias como las campañas de esterilización para perros y gatos callejeros para el control de estas poblaciones y evitar el sufrimiento animal.