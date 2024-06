Intentan linchar y prender fuego a un hombre y una mujer en Veracruz por supuestamente robar niños

Una mujer y un hombre estuvieron a punto de ser linchados por un grupo de personas en Veracruz, sin embargo, las autoridades lograron contener a la población y resguardar a la pareja. Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Lorenzo Tenochtitlán del municipio de Texistepec en el estado de Veracruz, cuando retuvieron a las dos víctimas señaladas de robar niños.

Antes de que llegaran las autoridades, los retuvieron, golpearon y les rociaron gasolina con la intención de prenderles fuego, sin embargo, lograron detener a los habitantes antes de prenderles fuego la pareja asegura que son empleados de una empresa encuestadora, por lo cual recorrían comunidades.

Los habitantes de la zona golpearon a una pareja por miedo a que fueran roba niños.

Crédito: Cuartoscuro

¿Por qué los habitantes de Texistepec pensaron que eran roba niños?

Los habitantes de Texistepec en el estado de Veracruz, aseguran que en redes sociales habían circulado alertas de la presencia de robachicos, por lo que los habitantes de la zona quisieron hacer justicia por su propia mano, sin embargo, no tenían la seguridad de que esas personas se dedicaran a eso.

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional llegaron a la comunidad y lograron que las personas les permitiera llevarse a los dos retenidos para realizar la investigación correspondiente, hasta el momento no ha habido información de la Fiscalía sobre el hombre y la mujer que fueron golpeados por los habitantes, tampoco hay información sobre si se dedicaban a realizar encuestas y por esa razón habían llegado a la comunidad.

Las autoridades lograron salvar a la pareja, pues no se ha confirmado ningún delito.

Crédito: Cuartoscuro

Los linchamientos son un delito

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los linchamientos ocasionan varias violaciones a los derechos de una persona, pues hasta que no se demuestre su participación en un delito, no deberá ser juzgado y es inocente. Pero participar en un linchamiento se castiga con cárcel, pues la ley establece que al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial se le impondrán de doce a veinticuatro años de prisión, de acuerdo con el Artículo 307 del Código Penal Federal.