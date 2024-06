Vecinos de Cuautitlán denuncian abandono policial en medio de violenta riña

Vecinos de El Partidor, en Cuautitlán realizaron un plantón para protestar por la inacción de la policía municipal durante una violenta riña entre transportistas, presuntamente miembros de la asociación Transportistas Unidos Transformando a México (TUTRAM) el pasado viernes 31 de mayo.

A pesar que llamaron reiteradamente a la policía municipal, los residentes denunciaron que los elementos de seguridad no acudieron en su auxilio, dejándolos desprotegidos y vulnerables ante los agresores.

De acuerdo con los testigos, los miembros del TUTRAM impidieron que la Mesa Directiva, oficial y legalmente electa tomara las oficinas de la línea Autobuses Cuautitlán, La Aurora, Concepción y Anexas en Cuautitlán, México, por lo que iniciaron una riña que afectó a los vecinos de la colonia El Partidor.

La inacción y falta de respuesta de la policía municipal en una situación de riesgo y violencia han sido duramente criticadas por los vecinos de la Colonia El Partidor.

Los residentes denunciaron durante la protesta los hechos ocurridos el viernes 31 de mayo y señalaron que enfrentaron un peligro inminente para sus vidas y bienes y no recibieron el apoyo esperado de las autoridades municipales.

Alejandro Becerril, uno de los vecinos afectados, narró que los incidentes comenzaron alrededor de las 8 de la mañana, cuando dos grupos de transportistas se enfrentaron con armas blancas y de fuego.

Durante varias horas, el área se convirtió en un campo de batalla, dejando a los vecinos atrapados en medio del conflicto sin ayuda policial. A pesar de los llamados de auxilio, los elementos de seguridad respondieron hasta cuatro horas después, según los testimonios.

En el transcurso de la pelea, algunos de los involucrados irrumpieron en distintas viviendas para esconderse, lo que puso en peligro a decenas de familias. Los vecinos describen que se sintieron abandonados por quienes deberían garantizar su seguridad.

Ante estos hechos, decenas de vecinos se reunieron en la avenida 16 de septiembre con la intención de cerrar la vialidad para exigir al gobierno municipal seguridad para sus personas y bienes.

En respuesta, el director de gobierno acudió al lugar y prometió atender sus demandas de seguridad. Sin embargo, esta promesa no fue suficiente para los inconformes, quienes anunciaron que, una vez concluido el proceso electoral, harán públicos los videos grabados durante la refriega.

"En este momento no los damos a conocer porque no queremos que el tema se politice, pero queremos que los cuautitlenses sepan que aquí no hay quien nos cuide", afirmaron los vecinos.