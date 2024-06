Denuncian violencia en Huehuetlán y llaman a reunión urgente de la mesa de civilidad

A unas cuantas horas de que inicie la jornada electoral, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Sara Rocha Medina, denunció que varios de sus militantes y simpatizantes en el municipio huasteco de Huehuetlán fueron agredidos la noche del viernes 31 de mayo en una comunidad e incluso algunos tuvieron que ser hospitalizados y acusó directamente al partido contrincante.

“La ciudadanía del lugar lo que me dijeron es que fue gente o simpatizantes del partido guinda, en todos los lugares nos conocemos, sabemos quiénes fueron, no tengo los nombres, pero lo que me dicen de la comunidad y del municipio es que fueron ellos quienes fueron a golpear a los nuestros, no se van a rajar, hablé con ellos y están listos”, expuso en conferencia de prensa en la sede estatal de su partido.