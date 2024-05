María buscaba a su esposo desaparecido en Monterrey, murió de depresión al no saber de él

María del Socorro Martínez García pasó los últimos diez meses de su vida tratando de localizar a su esposo, Isidro Murillo, quien desapareció en junio de 2023 en la colonia de Altamira, en Monterrey, Nuevo León. Según las hijas de la mujer, quienes fueron entrevistas para medios locales, su madre falleció sin haber encontrado a su pareja, aunque nunca dejó de pedirles que hicieran lo necesario para dar con su paradero.

Laura Murillo y María de los Ángeles, hijas de la pareja, relataron que el calvario de su familia comenzó en marzo del año pasado, luego de que su madre sufrió una caída y tuvo que ser sometida a una cirugía. La mujer se estaba recuperando, pero tres meses después su esposo, Isidro Murillo, fue reportado como desaparecido; desde entonces, María del Socorro fue diagnosticada con depresión, la cual terminó con su vida.

María quería volver a ver a su esposo, celebrarían juntos en mayo

La pareja celebraría en el mes de mayo. Foto: Telediario.

En entrevista con Telediario, las hijas de la mujer detallaron que su madre dejó de comer, no quería dormir y ya casi no hablaba, todo eso a raíz de la depresión que sufrió por la desaparición de su esposo, a quien no volvió a ver desde junio del 2023. Pese a su estado de salud, María le pedía a sus familiares que hicieran lo necesario para dar con el paradero de Isidro - de 85 años de edad - luego de que fue visto por última vez en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Las dos hijas, de las diez que tuvo el matrimonio, recordaron que las últimas palabras de su madre fueron "no desistan", ya que ella tenía la esperanza de que Isidro fuera localizado con vida y ambos se pudieran reunir y pasar el resto de su vejez juntos. El presente mes de mayo, la pareja cumpliría años, por lo que Laura y María de los Ángeles rememoraron que ambos solían celebrar en compañía de sus familiares, aunque este año no hay nadie para festejar.

Hijas de Isidro piden ayuda para encontrar a su padre

Isidro sigue desaparecido. Foto: AEI.

Según el testimonio de Laura y María de los Ángeles, Isidro desapareció de su vivienda mientras su madre era atendida por una enfermera. Aparentemente, el hombre quería ir a la tienda, pero nunca regresó a su domicilio. "Mi mamá estaba postrada en cama y mi papá quería ir a la tienda, le dije que me esperara para que la enfermera le hiciera unos análisis a mi mamá, él estaba afuera de la casa, me metí y me salí, cuando regresé él ya no estaba", detalló una de las hijas de la pareja en entrevista con medios locales.

Según su ficha de búsqueda, Isidro tiene 85 años de edad, mide 1.58 metros y es de complexión delgada; su cabello es ondulado y corto, su tez es morena clara y sus ojos son color café. El día de su desaparición, Isidro vestía un pantalón de mezclilla, playera azul marina y botas color café. Las personas que tengan información sobre su paradero pueden contactar a las autoridades a través de los teléfonos 8119903873 o al 8120332656.