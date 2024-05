"¿A quién debo darle dinero para que me lo regresen?": hermana de Guillermo, joven desaparecido en Puebla

Guillermo Raúl López Escobedo, un joven de 27 años de edad, desapareció desde el pasado 28 de diciembre de 2023 en el municipio de Amozoc en el estado de Puebla. Hoy, en el desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo, Karla, su hermana, junto con otros familiares han exigido a las autoridades locales que continúen con su búsqueda.

Y es que a finales el año pasado, Guillermo desapareció después de que fue a visitar a su "amigo" de nombre Ulises a Chachapa, Amozoc, a fin de venderle una computadora. Pese a que dicho sujeto se encuentra detenido por ser el sospechoso principal, aún no hay información sobre el paradero del joven desaparecido.

Durante el desfile conmemorativo por Batalla del 5 de Mayo, Karla López, hermana de Guillermo, tomó un megáfono y expresó su frustración ante la falta de resultados en la búsqueda de su familiar. En este sentido, hizo un llamado para que le digan "a quién deben entregarle dinero" a cambio de que le devuelvan a su ser amado que está desaparecido.

"¿A quién le tengo que dar el dinero para que me puedan regresar el dinero para que me regresen a mi hermano de cualquier manera. Simplemente que me digan a quién debo darle ese dinero", señaló la hermana del joven.